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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Arjantin büyük finale hazır!

Arjantin büyük finale hazır!

2026 Dünya Kupası finalinde yarın New York'ta İspanya ile karşılaşacak Arjantin, hazırlıklarını tamamladı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 22:07
Arjantin büyük finale hazır!

2026 Dünya Kupası finalinde yarın New York'ta İspanya ile karşılaşacak Arjantin, hazırlıklarını tamamladı. Columbia Park antrenman tesislerinde, TSİ 17.00'de başlayacağı duyurulan idman, olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 19.30'da başlayabildi. Antrenmandan yaklaşık 1 saat önce antrenman sahasına yıldırım düştü.

Teknik direktör Lionel Scaloni yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Basın mensuplarını yoğun ilgi gösterdiği antrenman ısınmayla başladı; istasyon ve top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde İspanya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İspanya ile Arjantin arasında New York'ta oynanacak final maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

İspanya'nın sabah idmanı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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