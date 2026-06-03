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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray River Plate'den Mauro Icardi açıklaması!

River Plate'den Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğine dair belirsizlik sürerken son olarak River Plate'e transfer olabileceği yönünde servis edilen haberler dikkat çekmişti. Arjantin kulübünün başkanı konuya dair bizzat açıklamada bulundu. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 12:26
River Plate'den Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray ile sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

River Plate'den Mauro Icardi açıklaması!

Transfer dedikodularında adı River Plate ile anılan yıldız golcü için flaş bir açıklama geldi.

River Plate'den Mauro Icardi açıklaması!

Arjantinli golcünün, yaz transfer döneminde ülkesine geri dönebileceğine dair iddialar gündeme gelirken, River cephesinden bu söylentilere net bir yanıt geldi.

River Plate'den Mauro Icardi açıklaması!

Kulüp başkanı Stefano Di Carlo, Icardi'nin transfer gündemlerinde olup olmadığına dair tek cümlelik bir açıklama yaptı.

River Plate'den Mauro Icardi açıklaması!

Di Carlo, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Icardi'nin transfer planlamasında yer almadığını ve kulüp içinde bu yönde herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade ederek "Bu isim hakkında konuşmadık." ifadelerini kullandı.

River Plate'den Mauro Icardi açıklaması!

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezon Galatasaray formasıyla 47 maçta süre alan Icardi, 16 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

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