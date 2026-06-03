River Plate'den Mauro Icardi açıklaması!

Kulüp başkanı Stefano Di Carlo, Icardi'nin transfer gündemlerinde olup olmadığına dair tek cümlelik bir açıklama yaptı.

Di Carlo, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Icardi'nin transfer planlamasında yer almadığını ve kulüp içinde bu yönde herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade ederek "Bu isim hakkında konuşmadık." ifadelerini kullandı.