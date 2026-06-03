River Plate'den Mauro Icardi açıklaması!
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğine dair belirsizlik sürerken son olarak River Plate'e transfer olabileceği yönünde servis edilen haberler dikkat çekmişti. Arjantin kulübünün başkanı konuya dair bizzat açıklamada bulundu. İşte o ifadeler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 12:26
Kulüp başkanı Stefano Di Carlo, Icardi'nin transfer gündemlerinde olup olmadığına dair tek cümlelik bir açıklama yaptı.
Di Carlo, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Icardi'nin transfer planlamasında yer almadığını ve kulüp içinde bu yönde herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade ederek "Bu isim hakkında konuşmadık." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezon Galatasaray formasıyla 47 maçta süre alan Icardi, 16 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
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