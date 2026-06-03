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Ziraat Türkiye Kupası

Dünya Kupası 2026 başlangıcına kalan süre

Haberler Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası'nda maçları en fazla penaltılara kalan ülke Arjantin oldu!

Dünya Kupası'nda maçları en fazla penaltılara kalan ülke Arjantin oldu!

Dünya Kupası tarihinde 35 maç penaltılara kalmış ve Arjantin bu konuda zirveye oturmuştur. Tangocular 7 penaltı serisinin 6'sını kazanarak rekora imza atarken, Almanya ve Hırvatistan penaltılarda hiç yenilgi tatmadı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 11:48 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 11:57
Dünya Kupası'nda maçları en fazla penaltılara kalan ülke Arjantin oldu!

Dünya Kupası'nda maçları en fazla penaltılara kalan ülke Arjantin oldu. Maçları 7 kez penaltılara kalan Arjantin, bunların 6'sında rakiplerini geçmeyi başardı. İtalya 1990'da 0-0 berabere kaldığı çeyrek finalde Yugoslavya'yı penaltılarla 3-2 geçen Arjantin, bu kez 1-1 eşitlikle biten yarı finalin penaltı atışlarında ev sahibi ülkeye 4-3 üstünlük kurdu.

Fransa 1998'in son 16 turunda İngiltere ile 2-2 berabere kalan Arjantin, penaltılarda 4-3 galip geldi. Brezilya 2014 yarı finalinde golsüz sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 4-2 yenen Arjantin, adını finale yazdırdı.

"Tangocular", şampiyon olduğu Katar 2022'de ise 2-2 sona eren çeyrek finalde Hollanda'yı (4-3) ve 3-3 biten finalde Fransa'yı (4-2) penaltılarla mağlup etti.

Arjantin'in penaltılarda kaybettiği tek Dünya Kupası karşılaşması ise Almanya'ya karşı oldu. Almanya 2006'daki çeyrek final mücadelesinde 1-1 berabere kaldığı ev sahibi ülkeye penaltılarla 4-2 yenilen "Tangocular", turnuvaya veda etti.

ALMANYA VE HIRVATİSTAN PENALTILARDA 4'TE 4 YAPTI

Almanya ve Hırvatistan, penaltılara giden 4 karşılaşmanın tamamında mutlu sona ulaştı.

Organizasyonda Brezilya, 5 maçın 3'ünde penaltılarda başarılı oldu. Fransa ise 5 karşılaşmanın 2'sini penaltılarla kazandı.

İspanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda ise penaltıların şanssız takımları olarak göze çarptı. İspanya, 5 maçın birinde penaltılarda başarılı oldu. İngiltere, İtalya ve Hollanda ise kupalarda 4'er kez penaltılara giden maç oynadı ve birer defa başarılı olabildi.

ALMANLAR VE HIRVATLAR KAYBETMİYOR

Maçları 4 kez penaltılara kalan Almanya; Fransa, Meksika, İngiltere ve Arjantin karşısında turu geçmeyi başardı.

1982 Dünya Kupası'nda 3-3 berabere biten yarı final maçının ardından Fransa'yı penaltılarda 5-4'le geçen Almanlar, 1986'da bu kez çeyrek finalde 0-0 berabere biten karşılaşmada ev sahibi Meksika'yı penaltılarla 4-1 mağlup etti. 1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde İngiltere'yi 4-3, 2006'da da çeyrek finalde Arjantin'i 4-2'lik skorlarla geçen "Panzerler", böylece penaltılarda fire vermedi.

Hırvatistan, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda penaltılara giden 4 maçını da kazandı.

Rusya 2018'deki turnuvanın son 16 turunda Danimarka karşısında normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 3-2 kazanan Hırvatlar, çeyrek finalde ev sahibi ülkeye karşı 2-2 beraberlik sonrasında penaltılarla 4-3 galip geldi.

Son Dünya Kupası'nın son 16 turunda Japonya'ya karşı normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 3-1 kazanan Hırvatistan, çeyrek finalde ise Brezilya'yı normal süresi 1-1 sona eren mücadelede seri penaltı atışları sonrası 4-2 yendi.

İNGİLTERE, PENALTILARDAKİ ŞANSSIZLIĞINI 2018'DE KIRDI

Avrupa'nın önde gelen futbol ülkeleri arasında yer alan İngiltere, Dünya Kupası'ndaki penaltı şanssızlığını 2018'de kırmayı başardı. 1990 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya ile karşılaşan İngiltere, 1-1 berabere biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.

1998'de 2-2 biten son 16 turu maçı sonucunda Arjantin'e penaltılarla 4-3 mağlup olan İngilizler, 2006'daki çeyrek finalde 0-0 berabere biten Portekiz karşılaşmasında penaltılarla sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

İngiltere, Dünya Kupası penaltılarındaki ilk galibiyetini, Kolombiya karşısında aldı. 2018'deki turnuvanın son 16 turunda rakibiyle 1-1 berabere kalan İngilizler, penaltıları 4-3 kazandı.

SON DÜNYA KUPASI'NDA 5 MAÇ PENALTILARA GİTTİ

Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası organizasyonunda 5 maçın sonucu seri penaltıların ardından belirlendi. Şampiyonluğa ulaşan Arjantin, 2 kez penaltı atışlarının ardından karşılaşmadan zaferle ayrıldı. Hırvatistan da son 16 turu ve çeyrek finali penaltı atışlarıyla geçti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda penaltı atışları sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuç Penaltılar
Son 16 Japonya-Hırvatistan 1-1 1-3
Son 16 Fas-İspanya 0-0 3-0
Çeyrek final Hırvatistan-Brezilya 1-1 4-2
Çeyrek final Hollanda-Arjantin 2-2 3-4
Final Arjantin-Fransa 3-3 4-2

10 ÜLKENİN "SİFTAHI" YOK

Dünya Kupası'nda 10 ülke, penaltılarda gülemedi.

Yugoslavya, Gana, İsviçre, Şili, Yunanistan, Kolombiya ve Danimarka birer, Japonya, Meksika ve Romanya ikişer kez penaltı atışlarına giden maçlarda başarılı olamadı.

Ülkeler ve penaltılar

Dünya Kupası tarihinde maçları penaltıya kalan ülkeler ve aldıkları sonuçlar şöyle:

Ülke

G

M

Arjantin

6

1

Hırvatistan

4

0

Almanya

4

0

Brezilya

3

2

Fransa

2

3

İspanya

1

4

Hollanda

1

3

İtalya

1

3

İngiltere

1

3

Kosta Rika

1

1

İrlanda Cum.

1

1

Rusya

1

1

Ukrayna

1

0

Paraguay

1

0

G.Kore

1

0

Uruguay

1

0

Bulgaristan

1

0

Portekiz

1

0

Belçika

1

0

İsveç

1

0

Fas

1

0

Yugoslavya

0

1

Kolombiya

0

1

Gana

0

1

Danimarka

0

1

Şili

0

1

İsviçre

0

1

Yunanistan

0

1

Japonya

0

2

Romanya

0

2

Meksika

0

2

35 MAÇ PENALTILARA KALDI

Dünya Kupası tarihinde 35 maçın sonucu, penaltılarla belirlendi. Penaltılara kalan maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih

Kazanan

Kaybeden

Sonuç

Penaltı

1982

B.Almanya

Fransa

3-3

5-4

1986

Fransa

Brezilya

1-1

4-3

1986

B.Almanya

Meksika

0-0

4-1

1986

Belçika

İspanya

1-1

5-4

1990

İrlanda Cum.

Romanya

0-0

5-4

1990

Arjantin

Yugoslavya

0-0

3-2

1990

Arjantin

İtalya

1-1

4-3

1990

B.Almanya

İngiltere

1-1

4-3

1994

Bulgaristan

Meksika

1-1

3-1

1994

İsveç

Romanya

2-2

5-4

1994

Brezilya

İtalya

0-0

3-2

1998

Arjantin

İngiltere

2-2

4-3

1998

Fransa

İtalya

0-0

4-3

1998

Brezilya

Hollanda

1-1

4-2

2002

İspanya

İrlanda Cum.

1-1

3-2

2002

G.Kore

İspanya

0-0

5-3

2006

Ukrayna

İsviçre

0-0

3-0

2006

Almanya

Arjantin

1-1

4-2

2006

Portekiz

İngiltere

0-0

3-1

2006

İtalya

Fransa

1-1

5-3

2010

Paraguay

Japonya

0-0

5-3

2010

Uruguay

Gana

1-1

4-2

2014

 Brezilya Şili 1-1 3-2

2014

 Kosta Rika Yunanistan 1-1 5-3

2014

 Hollanda Kosta Rika 0-0 4-3

2014

 Arjantin Hollanda 0-0 4-2

2018

 Rusya İspanya 1-1 4-3

2018

 Hırvatistan Danimarka 1-1 3-2

2018

 İngiltere Kolombiya 1-1 4-3

2018

 Hırvatistan Rusya 2-2 4-3

2022

 Japonya Hırvatistan 1-1 1-3

2022

 Fas İspanya 0-0 3-0

2022

 Hırvatistan Brezilya 1-1 4-2

2022

 Hollanda Arjantin 2-2 3-4

2022

 Arjantin Fransa 3-3 4-2

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