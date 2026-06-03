Fenerbahçe'de kaleci operasyonu! Kadro dışı kalabilir
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kaleci pozisyonunda yaşanması beklenen hareketlilik taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yeni sezon öncesi kadrosunda yer alan ve kiralıktan dönen isimler ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 11:35
Öte yandan Mert Günok ve Tarık Çetin'in yanı sıra kiralık olarak giden İrfan Can Kahveci ve Dominik Livakovic ile ilgili de yönetimin almış olduğu kararlar ortaya çıktı.
Kadıköy yönetimi Tarık Çetin ile 2028-2029 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilerken Mert Günok ile de yola devam etme kararı aldı.
Dinamo Zagreb ile mali şartlarda anlaşması durumunda Livakovic'e veda edecek olan Fenerbahçe, devre arasında Samsunspor'a kiralanan İrfan Can Eğribayat için de son sözü söyledi.
Yeni sezonda Mert Günok ve Tarık Çetin'le yola devam edileceği İrfan Can'a ileten yönetim, takıma dönmesi durumunda kadro dışı kalabileceği konusunda yetenekli eldiveni uyardı.
27 yaşındaki kalecinin kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alması ve yaz döneminde Fenerbahçe ile vedalaşması bekleniyor.
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