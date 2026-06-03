Fenerbahçe'de kaleci operasyonu! Kadro dışı kalabilir

Öte yandan Mert Günok ve Tarık Çetin'in yanı sıra kiralık olarak giden İrfan Can Kahveci ve Dominik Livakovic ile ilgili de yönetimin almış olduğu kararlar ortaya çıktı.

Kadıköy yönetimi Tarık Çetin ile 2028-2029 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilerken Mert Günok ile de yola devam etme kararı aldı.