Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'un yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Emre Mor'un yeni adresi netleşti. Bir süredir Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de deneme antrenmanlarına çıkan 29 yaşındaki futbolcu, performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Hollanda temsilcisi, Emre Mor ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Böylece tecrübeli kanat oyuncusu kariyerine Eredivisie'de devam etme kararı aldı. Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Emre Mor, sarı-lacivertli formayla beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı. Yeni sezonda NEC Nijmegen forması giyecek olan milli futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açacak.