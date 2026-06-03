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Haberler Göztepe Göztepe, Armstrong transferinde mutlu sona yakın!

Göztepe, Armstrong transferinde mutlu sona yakın!

Göztepe, Bristol City'nin 22 yaşındaki İrlandalı forveti Sinclair Armstrong'u kadrosuna katmak için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 10:44
Göztepe, Armstrong transferinde mutlu sona yakın!

Göztepe, İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giyen 22 yaşındaki forvet Sinclair Armstrong'un transferi konusunda İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarını sürdüren Göztepe, bir yandan mevcut kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırırken diğer yandan transfer hamlelerine hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev ve Uğur Kaan Yıldız ile vedalaşırken Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Transfer çalışmalarını da sürdüren İzmir temsilcisi, savunmada Heliton'un ayrılığı sonrası oluşan boşluğu Yunanistan ekibi Aris'te forma giyen Noah Sonko Sundberg ile doldurmak için önemli mesafe kat etti. Tarafların görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Lille'in Brezilyalı golcü Juan'a talip olması üzerine forvet hattı için de alternatiflerini değerlendirmeye başlayan Göztepe, rotasını yeniden İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'nin genç forveti Sinclair Armstrong'a çevirdi. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezon da gündemine aldığı 22 yaşındaki İrlandalı golcü için hem kulübü Bristol City hem de oyuncuyla ön görüşmeler yaptığı ve prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

30 Haziran 2028'e kadar Bristol City ile sözleşmesi bulunan Sinclair Armstrong'u kadrosuna katmak isteyen Göztepe'nin transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te Bristol City formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Armstrong, bin 824 dakika sahada kalırken 4 gol kaydetti.

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