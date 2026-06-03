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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol PFDK'dan Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası!

PFDK'dan Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki olaylar nedeniyle Konyaspor'a 954 bin, Trabzonspor'a 529 bin lira para cezası verdi. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a da 1 maç men cezası uygulandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 15:06
PFDK'dan Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Konyaspor'a para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre, 22 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Konyaspor 954 bin lira, Trabzonspor ise 529 bin lira para cezasına çaptırıldı.

Final maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle ve talimatlara uymadığı gerekçesiyle Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men ile 120 bin lira para cezası verildi.

Trendyol 1. Lig play-off final müsabakasında meydana gelen disiplin ihlalleri gerekçesiyle Arca Çorum FK'ye 220 bin, Esenler Erokspor'a da 110 bin lira para cezası uygulandı.

Esenler Eroksporlu futbolcu Guelor Kanga'ya ise çeşitli nedenlerle 4 maç men ve 90 bin lira para cezalarına hükmedildi.

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