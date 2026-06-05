Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer şoku! Resmen açıklandı
Trendyol Süper Lig'de adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Andrew Robertson'ın transferi resmen açıklandı. İşte İskoç sol bekin yeni takımı...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 15:35 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 15:36
İskoç sol bekin yeni takımı merak konusuyken resmi açıklamanın gelmesi ile birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe'de büyük şok yaşandı.
TOTTENHAM RESMEN AÇIKLADI
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, bedelsiz olarak renklerine bağladığı 32 yaşındaki yıldız oyuncuya "Ailemize hoş geldin" dedi.
Andy Robertson, welcome to our family 🤍 pic.twitter.com/wK9w11nGYJ— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 5, 2026
Kariyerinde önemli başarılara imza atan Robertson, Liverpool ile iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.
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