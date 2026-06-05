Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer şoku! Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesi ile birlikte takımlar, yaz transfer dönemi hazırlıklarına başladı. Bu doğrultuda kadrosuna sol bek takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe; Liverpool'a veda eden Andrew Robertson'ı gündemine almıştı.