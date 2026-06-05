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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer şoku! Resmen açıklandı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer şoku! Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig'de adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Andrew Robertson'ın transferi resmen açıklandı. İşte İskoç sol bekin yeni takımı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 15:35 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 15:36
Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer şoku! Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesi ile birlikte takımlar, yaz transfer dönemi hazırlıklarına başladı. Bu doğrultuda kadrosuna sol bek takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe; Liverpool'a veda eden Andrew Robertson'ı gündemine almıştı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer şoku! Resmen açıklandı

9 yılın ardından Premier Lig ekibinden ayrılan Robertson için ilk hamleyi sarı-lacivertli kulüp yaptı. Tecrübeli oyuncu, Kadıköy ekibinin teklifine sıcak baksa da yaklaşan seçimler ve kulüpteki yönetimsel belirsizlikler nedeniyle Fenerbahçe'yi reddetti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer şoku! Resmen açıklandı

Bu gelişmenin ardından yıldız oyuncunun Beşiktaş'a teklif edildiği öne sürülmüştü.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer şoku! Resmen açıklandı

İskoç sol bekin yeni takımı merak konusuyken resmi açıklamanın gelmesi ile birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe'de büyük şok yaşandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer şoku! Resmen açıklandı

TOTTENHAM RESMEN AÇIKLADI

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, bedelsiz olarak renklerine bağladığı 32 yaşındaki yıldız oyuncuya "Ailemize hoş geldin" dedi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer şoku! Resmen açıklandı

Kariyerinde önemli başarılara imza atan Robertson, Liverpool ile iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

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