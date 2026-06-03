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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Kayserispor'un "liglerin tesciline itirazına" ret!

Kayserispor'un "liglerin tesciline itirazına" ret!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trendyol Süper Lig'den düşen Kayserispor'un 2025-26 sezonunda liglerin tesciline ilişkin itirazını reddetti. Sarı-kırmızılı kulübün küme düşmesi böylece kesinleşmiş oldu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 14:50
Kayserispor'un "liglerin tesciline itirazına" ret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trendyol Süper Lig'den düşen Kayserispor'un 2025-26 sezonunda liglerin tesciline ilişkin itirazını reddetti.

Federasyonun açıklamasına göre kurul, Kayserispor'un 2025-26 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince TFF Yönetim Kurulu'nun tescil kararına itirazını inceledi.

Kurul, müzakere neticesinde TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı için Kayserispor'un itirazını reddetti.

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