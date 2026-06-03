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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral İstanbul'da!

Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral İstanbul'da!

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet ettiği Sidny Cabral, şehre geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 13:25 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 13:42
Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral İstanbul'da!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerde son olarak prensipte anlaşma sağlandığı Sidny Cabral, İstanbul'a geldi.

SIRADA İMZA VAR

Bordo-mavililerde Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.

PINA İLE YENİDEN

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda sağ bek bölgesi için Cabral transferini öncelikli hedefler arasına almıştı. Cabral'ın, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Wagner Pina ile kulüp seviyesinde de yeniden bir araya gelme ihtimali bordo-mavili taraftarlarda heyecan yarattı.

Sidny Cabral hayatı ve kariyeri! Devamını Oku BUNU DA OKU

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