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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımından 2 veda!

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Başkent temsilcisi, milli pasör Murat Yenipazar ve Polonyalı yıldız smaçör Tomasz Fornal ile sözleşme yenilemedi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 14:45
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımından 2 veda!

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankkart, Murat Yenipazar ile Tomasz Fornal'ın sözleşmesini uzatmadı.

Başkent ekibinin açıklamasında pasör oyuncusu Yenipazar için "İki sezon boyunca formamızı büyük bir özveri, mücadele ve aidiyet duygusuyla taşıyan Murat Yenipazar'a kulübümüze kattığı tüm değerler ve birlikte yaşadığımız başarılar için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Polonyalı smaçör için "Takımımızda bir sezon boyunca formamızı başarıyla taşıyan Tomasz Fornal'a, birlikte elde ettiğimiz başarılara yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyoruz." denildi.

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