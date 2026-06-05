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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Yunan yıldızla imzalıyor! Hakan Safi'den 35 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe Yunan yıldızla imzalıyor! Hakan Safi'den 35 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, hafta sonu yapılacak seçimler öncesinde transfer hamleleriyle dikkat çekiyor. Safi'nin, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge forması giyen yıldız futbolcu için 35 milyon euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe Yunan yıldızla imzalıyor! Hakan Safi'den 35 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Yunan yıldızla imzalıyor! Hakan Safi'den 35 milyon Euro'luk transfer

Sarı-lacivertlilerde başkan adayları transferlerini netleştirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Yunan yıldızla imzalıyor! Hakan Safi'den 35 milyon Euro'luk transfer

Hakan Safi önceki gün Sporting Lizbon'dan Luis Suarez'le anlaştığını açıklamıştı.

Fenerbahçe Yunan yıldızla imzalıyor! Hakan Safi'den 35 milyon Euro'luk transfer

Suarez'in yanı sıra Hakan Safi'nin, Club Brugge'de forma giyen Yunan sol kanat, Christos Tzolis'le de söz kestiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Yunan yıldızla imzalıyor! Hakan Safi'den 35 milyon Euro'luk transfer

Belçika medyası, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Hakan Safi'nin 35 milyon Eurol'uk bir bonservis bedeliyle Brugge'ün kapısını çalacağını duyurdu.

Fenerbahçe Yunan yıldızla imzalıyor! Hakan Safi'den 35 milyon Euro'luk transfer

2024'ün temmuz ayında Düsseldorf'tan Brugge'e gelen Yunan oyuncu için 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Fenerbahçe Yunan yıldızla imzalıyor! Hakan Safi'den 35 milyon Euro'luk transfer

Şu anki piyasa değeri 40 milyon euro olan oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıktı ve 22 gol, 29 asistlik performans ortaya koydu.

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