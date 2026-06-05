Fenerbahçe Yunan yıldızla imzalıyor! Hakan Safi'den 35 milyon Euro'luk transfer

Suarez'in yanı sıra Hakan Safi'nin, Club Brugge'de forma giyen Yunan sol kanat, Christos Tzolis'le de söz kestiği ortaya çıktı.

Belçika medyası, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Hakan Safi'nin 35 milyon Eurol'uk bir bonservis bedeliyle Brugge'ün kapısını çalacağını duyurdu.