Fenerbahçe Yunan yıldızla imzalıyor! Hakan Safi'den 35 milyon Euro'luk transfer
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, hafta sonu yapılacak seçimler öncesinde transfer hamleleriyle dikkat çekiyor. Safi'nin, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge forması giyen yıldız futbolcu için 35 milyon euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Suarez'in yanı sıra Hakan Safi'nin, Club Brugge'de forma giyen Yunan sol kanat, Christos Tzolis'le de söz kestiği ortaya çıktı.
Belçika medyası, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Hakan Safi'nin 35 milyon Eurol'uk bir bonservis bedeliyle Brugge'ün kapısını çalacağını duyurdu.
2024'ün temmuz ayında Düsseldorf'tan Brugge'e gelen Yunan oyuncu için 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
Şu anki piyasa değeri 40 milyon euro olan oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıktı ve 22 gol, 29 asistlik performans ortaya koydu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.