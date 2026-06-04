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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Rafael Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...

Rafael Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Rafael Leao için kulübü Milan'dan sürpriz bir hamle geldi. İşte Portekizli kanat oyuncusunun transferinde yaşanan o sıcak gelişme...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 12:07 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 12:54
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Rafael Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...

Trendyol Süper Lig'de transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala takımlar, takviye yapmayı planladıkları mevkiler doğrultusunda listelerini oluşturmaya devam ediyor.

Rafael Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...

Bu doğrultuda Fenerbahçe ve Galatasaray, AC Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Rafael Leao için harekete geçti.

Rafael Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...

Ezeli rakiplerin transfer düellosu sürerken Serie A ekibinden sürpriz bir hamle geldi.

Rafael Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...

Caught Offside'ın haberine göre AC Milan, Portekizli yıldızı Premier Lig devlerinden Arsenal ve Manchester United'a teklif etti.

Rafael Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...

Oyuncunun satışından gelecek miktar ile transfer bütçesini güçlendirmeyi hedefleyen Çizme temsilcisi, Rafael Leao için 60 milyon euro istiyor.

Rafael Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...

Haberde aktarılana göre bu rakama 50 milyon euro + bonuslar formülüyle ulaşmak da mümkün.

Rafael Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...

Henüz her iki Premier Lig ekibinin de somut bir adım atmadığı ve tarafların temaslarının bilgilendirmeden öteye geçmediği aktarılıyor.

Rafael Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...

Öte yandan Bayern Münih'in de 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuna ilgisi var. PSG ise farklı profilde bir oyuncuyu transfer etmek üzere Leao'dan vazgeçmiş durumda.

Rafael Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...

Bu sezon Milan forması ile Serie A'da 29 mücadelede boy gösteren yetenekli futbolcu, 9 kez topu ağlarla buluşturmayı başardı ve 3 asist katkısı sundu.

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