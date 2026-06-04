Rafael Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...

Henüz her iki Premier Lig ekibinin de somut bir adım atmadığı ve tarafların temaslarının bilgilendirmeden öteye geçmediği aktarılıyor.

Öte yandan Bayern Münih'in de 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuna ilgisi var. PSG ise farklı profilde bir oyuncuyu transfer etmek üzere Leao'dan vazgeçmiş durumda.

Bu sezon Milan forması ile Serie A'da 29 mücadelede boy gösteren yetenekli futbolcu, 9 kez topu ağlarla buluşturmayı başardı ve 3 asist katkısı sundu.