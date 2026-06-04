Rafael Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Rafael Leao için kulübü Milan'dan sürpriz bir hamle geldi. İşte Portekizli kanat oyuncusunun transferinde yaşanan o sıcak gelişme...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 12:07 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 12:54
Caught Offside'ın haberine göre AC Milan, Portekizli yıldızı Premier Lig devlerinden Arsenal ve Manchester United'a teklif etti.
Oyuncunun satışından gelecek miktar ile transfer bütçesini güçlendirmeyi hedefleyen Çizme temsilcisi, Rafael Leao için 60 milyon euro istiyor.
Haberde aktarılana göre bu rakama 50 milyon euro + bonuslar formülüyle ulaşmak da mümkün.
Henüz her iki Premier Lig ekibinin de somut bir adım atmadığı ve tarafların temaslarının bilgilendirmeden öteye geçmediği aktarılıyor.
Öte yandan Bayern Münih'in de 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuna ilgisi var. PSG ise farklı profilde bir oyuncuyu transfer etmek üzere Leao'dan vazgeçmiş durumda.
Bu sezon Milan forması ile Serie A'da 29 mücadelede boy gösteren yetenekli futbolcu, 9 kez topu ağlarla buluşturmayı başardı ve 3 asist katkısı sundu.
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