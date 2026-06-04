CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic şoku! Yeni takımı...

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic şoku! Yeni takımı...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde üst sıralarda yer alan isimlerden Dusan Vlahovic, Juventus ile süregelen sözleşme yenileme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Serie A ekibine veda etmeye hazırlanıyor. Öte yandan Ada basınında servis edilen bir haberde Sırp yıldızın imzaya en yakın olduğu takım açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 14:57
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic şoku! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi cephesinde transfer çalışmaları sürüyor. Avrupa'nın beş büyük liginden yıldız isimler, sarı-lacivertli ekiple anılmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic şoku! Yeni takımı...

Öte yandan Kadıköy temsilcisinde başkan kim seçilirse seçilsin öncelikli hedef, hücum hattında yapılması planlanan revizyon olacak.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic şoku! Yeni takımı...

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de golcü transferi gündeminde dikkat çeken isimler bulunuyor. Listede adı geçen ve geride bıraktığımız dönemlerde de İstanbul temsilcisine olası bir transferi değerlendirilen Dusan Vlahovic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic şoku! Yeni takımı...

Juventus yönetimi, Sırp santrfor ve temsilcileri ile süregelen sözleşme yenileme görüşmelerinden istediği sonucu alamadı.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic şoku! Yeni takımı...

26 yaşındaki yetenekli golcünün Serie A ekibine vedası haziran ayının sonunda gerçekleşecek. Bonservisini eline alan Vlahovic'in bir sonraki adresi merak konusuyken Ada basınında servis edilen haber, Fenerbahçe cephesinde şok etkisi yarattı.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic şoku! Yeni takımı...

TeamTALK'un haberine göre Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bir süredir takip ettiği Vlahovic'i bedelsiz olarak renklerine bağlamak üzere harekete geçti.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic şoku! Yeni takımı...

ADA'DA KIRAN KIRANA YARIŞ

Chelsea dışında İngiltere'den birkaç takım daha (Manchester United, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Aston Villa ve Everton) Vlahovic'in temsilcileri ile ilk temaslarını kurdu.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic şoku! Yeni takımı...

CHELSEA MUTLU SONA YAKIN

Öte yandan Chelsea'nin uzun zamandır oyuncu tarafıyla iletişim halinde olduğu ve transfer yarışında mutlu sona en yakın takım olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic şoku! Yeni takımı...

Dusan Vlahovic'in imza parası ve bonuslarla birlikte 8 milyon euro'nun biraz üzerinde bir maaş talep ettiği öne sürülmüştü.

Saran'a hapis cezası kararı!
Ve transfer bombası patlıyor! İsmail Yüksek...
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Başkan Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi resmi törenle karşıladı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...
F.Bahçe'de flaş Muriqi gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saran'a hapis cezası kararı! Saran'a hapis cezası kararı! 13:11
M. City'den R. Madrid'e Haaland davası! M. City'den R. Madrid'e Haaland davası! 12:32
Hacıosmanoğlu milli takım kampında futbol oynadı Hacıosmanoğlu milli takım kampında futbol oynadı 12:22
F.Bahçe ve G.Saray'a Dünya Kupası piyangosu! F.Bahçe ve G.Saray'a Dünya Kupası piyangosu! 12:11
Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro... Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro... 12:07
F.Bahçe'de flaş Muriqi gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Muriqi gelişmesi! 11:20
Daha Eski
G.Saray'a Jhon Duran müjdesi! G.Saray'a Jhon Duran müjdesi! 11:19
G.Saray ve Fırtına'nın Ponomarenko yarışı! G.Saray ve Fırtına'nın Ponomarenko yarışı! 09:56
Türkiye-Hollanda maçı hangi kanalda? Türkiye-Hollanda maçı hangi kanalda? 09:49
F.Bahçe'ye Lewandowski müjdesi! F.Bahçe'ye Lewandowski müjdesi! 09:36
A Milli Takım ilk antrenmanını yaptı A Milli Takım ilk antrenmanını yaptı 08:51
Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta? Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta? 08:49