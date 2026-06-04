Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic şoku! Yeni takımı...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde üst sıralarda yer alan isimlerden Dusan Vlahovic, Juventus ile süregelen sözleşme yenileme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Serie A ekibine veda etmeye hazırlanıyor. Öte yandan Ada basınında servis edilen bir haberde Sırp yıldızın imzaya en yakın olduğu takım açıklandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 14:57
Juventus yönetimi, Sırp santrfor ve temsilcileri ile süregelen sözleşme yenileme görüşmelerinden istediği sonucu alamadı.
26 yaşındaki yetenekli golcünün Serie A ekibine vedası haziran ayının sonunda gerçekleşecek. Bonservisini eline alan Vlahovic'in bir sonraki adresi merak konusuyken Ada basınında servis edilen haber, Fenerbahçe cephesinde şok etkisi yarattı.
TeamTALK'un haberine göre Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bir süredir takip ettiği Vlahovic'i bedelsiz olarak renklerine bağlamak üzere harekete geçti.
ADA'DA KIRAN KIRANA YARIŞ
Chelsea dışında İngiltere'den birkaç takım daha (Manchester United, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Aston Villa ve Everton) Vlahovic'in temsilcileri ile ilk temaslarını kurdu.
CHELSEA MUTLU SONA YAKIN
Öte yandan Chelsea'nin uzun zamandır oyuncu tarafıyla iletişim halinde olduğu ve transfer yarışında mutlu sona en yakın takım olduğu açıklandı.
Dusan Vlahovic'in imza parası ve bonuslarla birlikte 8 milyon euro'nun biraz üzerinde bir maaş talep ettiği öne sürülmüştü.
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