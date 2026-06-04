Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic şoku! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi cephesinde transfer çalışmaları sürüyor. Avrupa'nın beş büyük liginden yıldız isimler, sarı-lacivertli ekiple anılmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de golcü transferi gündeminde dikkat çeken isimler bulunuyor. Listede adı geçen ve geride bıraktığımız dönemlerde de İstanbul temsilcisine olası bir transferi değerlendirilen Dusan Vlahovic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.