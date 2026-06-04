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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Sidny Lopes Cabral'ın transferini açıkladı!

Trabzonspor Sidny Lopes Cabral'ın transferini açıkladı!

Son dakika haberi: Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 21:07 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 21:17
Trabzonspor Sidny Lopes Cabral'ın transferini açıkladı!

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. ifadeleri yer aldı.

Bordo mavililer yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken bonservisi için 3 taksit halinde 7 milyon Euro ödeyecek.

23 yaşındaki futbolcuya yıllık 1.3 milyon Euro ödeyecek.

TRABZONSPOR TRANSFERİ BÖYLE DUYURULDU

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