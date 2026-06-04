Trabzonspor Sidny Lopes Cabral'ın transferini açıkladı!

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. ifadeleri yer aldı.
Bordo mavililer yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken bonservisi için 3 taksit halinde 7 milyon Euro ödeyecek.
23 yaşındaki futbolcuya yıllık 1.3 milyon Euro ödeyecek.
TRABZONSPOR TRANSFERİ BÖYLE DUYURULDU
🧬 Yazılacak hikayenin yeni kahramanı: 𝐒𝐢𝐝𝐧𝐲 𝐋𝐨𝐩𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐛𝐫𝐚𝐥! pic.twitter.com/ObTTFqIDBs— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 4, 2026
Detaylar birazdan...