Trabzonspor Sidny Lopes Cabral'ın transferini açıkladı!

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. ifadeleri yer aldı.

Bordo mavililer yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken bonservisi için 3 taksit halinde 7 milyon Euro ödeyecek.

23 yaşındaki futbolcuya yıllık 1.3 milyon Euro ödeyecek.

TRABZONSPOR TRANSFERİ BÖYLE DUYURULDU

Detaylar birazdan...