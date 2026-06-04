İtalyan gazeteci duyurdu: Beşiktaş Vincenzo Italiano için gözünü kararttı!

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışlarında sona geldi. Siyah beyazlıların listesinin ilk sırasında İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano bulunuyordu.

Beşiktaş, 48 yaşındaki isimle görüşmelerine devam ederken transferde flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; siyah beyazlı kulüp, Italiano'dan kesin onay almak için yoğun baskı uyguluyor.

İki tarafın sürekli ve yoğun bir iletişim halinde olduğu ve siyah beyazlıların ilk görüşmenin ardından anlaşma için temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Başarılı hoca geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A takımlarından Bologna ile yollarını ayırmış ve bu gelişme sonrası Beşiktaş, Italiano için devreye girmişti.

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