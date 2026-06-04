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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Merih Demiral'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için...

Merih Demiral'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesinde bulunan Merih Demiral ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli yıldızın son olarak sarı-lacivertlilere transfer olabilmek adına büyük bir fedakarlık hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 16:12
Merih Demirah'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için...

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi gerçekleşecek.

Merih Demiral'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için...

Seçimler öncesi nefesler tutulurken başkan adaylarından flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

Merih Demirah'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için...

Son olarak Hakan Safi'nin transfer listesinde olan milli yıldız Merih Demiral ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Merih Demiral'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için...

Safi'nin, Fenerbahçe altyapısında yetişen stoper ile anlaşma sağladığı aktarıldı.

Merih Demirah'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için...

Kısa süre önce oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, deneyimli futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Merih Demirah'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için...

FLAŞ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Merih Demiral'ın son olarak Fenerbahçe'ye transfer olabilmek adına büyük bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

Merih Demirah'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için...

Sabah'ın haberine göre; yıllık yaklaşık 12 milyon Euro kazanan Merih'in Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda bu rakamın yaklaşık 5 milyon Euro'luk bölümünden vazgeçeceği aktarılıyor.

Merih Demiral'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için...

Safi'nin başkanlığa seçilmesi halinde sarı-lacivertli kulüp ile Merih Demiral arasında 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtiliyor.

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