Fenerbahçe ve Galatasaray'a Dünya Kupası piyangosu!
A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterirken dev organizasyon öncesi nefesler tutuldu. Türkiye'nin bu turnuvaya katılması ezeli rakipler; Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da yakından etkileyecek. İki İstanbul devinin başına adeta talih kuşu kondu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 12:11 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 12:27
FIFA 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına oldukça kısa bir süre kaldı.
A Milli Takımımız, 22 yıl aradan sonra bu dev organizasyonda mücadele edecek.
Dev organizasyon öncesi dikkat çeken haberler gelmeye devam ederken ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ı oldukça yakından ilgilendiren bir durum söz konusu.
FIFA tarafından gerçekleştirilen "Club Benefits Programme-Kulüp Avantajları Programı", özellikle Dünya Kupası'na fazla futbolcu gönderen kulüplere önemli bir katkı sağlayacak.
Organizasyonun 10 gün öncesinden başlayan kamp programındaki günler de dahil olmak üzere bir oyuncu için her gün yaklaşık 11 bin dolar hak ediş veriliyor. Oyuncusunu bu dev organizasyona ödünç vermiş gibi kabul eden FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda kulüplere dağıttığı 209 milyon doları 355 milyon dolara çıkardı.
Ancak takım sayısı arttığı için futbolcu başına ödeme payının da yine 11 bin dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Milliyet'in derlediği habere göre; 11 futbolcusu Dünya Kupası'nda olan Galatasaray, günde yaklaşık 121 bin dolar kazanıyor. Ancak Noa Lang'ın kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da biteceği için Hollanda yoluna devam ederse bu oyuncu için kalan kısmı Napoli almaya devam edecek.
Fenerbahçe'de ise durum daha farklı bir şekilde. 30 Haziran'dan sonra bu rakam 12'ye çıkacak. Kiralık durumda bulunan İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in takımları devam ederse 1 Temmuz'dan itibaren onların parası da sarı-lacivertlilere geçecek.
Buna karşılık Meksikalı futbolcu Edson Alvarez listeden çıkacak. Sarı-lacivertliler bu kez günde 132 bin dolar kazanacak.