Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi!

Fenerbahçe'den başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı yıldızdan gelen son haber, sarı-lacivertli camiayı bir hayli heyecanlandırdı. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 11:20
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi gerçekleşecek.
Bu başkanlık seçimi öncesinde nefesler tutulurken adaylar; Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yakından ilgilendiği isimlerden birisi de Vedat Muriqi.
Sarı-lacivertlilerde önceden oynadığı dönemde gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan ve Avrupa'ya transferi gerçekleşen Kosovalı yıldızın Türkiye'ye yeniden döndürülmesi planlanıyor.
Son olarak Kosovalı tecrübeli golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Vedat Muriqi'nin sarı-lacivertli takıma geri dönmeyi sabırsızlıkla beklediği bilgisi var.
Prensipte anlaşma sağlanan 32 yaşındaki Kosovalı golcü için kulübü Mallorca ile görüşmeler hız kazandı.
1 hafta içerisinde İspanyol kulübüyle de anlaşma sağlanarak transferin resmileşmesi planlanıyor.