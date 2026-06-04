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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi!

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi!

Fenerbahçe'den başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı yıldızdan gelen son haber, sarı-lacivertli camiayı bir hayli heyecanlandırdı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 11:20
Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi gerçekleşecek.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi!

Bu başkanlık seçimi öncesinde nefesler tutulurken adaylar; Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi!

Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yakından ilgilendiği isimlerden birisi de Vedat Muriqi.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi!

Sarı-lacivertlilerde önceden oynadığı dönemde gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan ve Avrupa'ya transferi gerçekleşen Kosovalı yıldızın Türkiye'ye yeniden döndürülmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi!

Son olarak Kosovalı tecrübeli golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi!

Vedat Muriqi'nin sarı-lacivertli takıma geri dönmeyi sabırsızlıkla beklediği bilgisi var.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi!

Prensipte anlaşma sağlanan 32 yaşındaki Kosovalı golcü için kulübü Mallorca ile görüşmeler hız kazandı.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi!

1 hafta içerisinde İspanyol kulübüyle de anlaşma sağlanarak transferin resmileşmesi planlanıyor.

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