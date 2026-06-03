Galatasaray Kulübünde şubelerin görev dağılımı belli oldu!

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 93. yönetim kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:

ERKEK BASKETBOL: Mecit Mert Çetinkaya

KADIN BASKETBOL: Mehmet Saruhan Cibara

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL: Mehmet Saruhan Cibara

KADIN VOLEYBOL: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

ERKEK VOLEYBOL: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

YELKEN: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

KÜREK: Metin Öztürk

SUTOPU: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

YÜZME: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

OTİZM YÜZME ŞUBESİ: Tanur Lara Yılmaz

ATLETİZM: Eray Yazgan, Mecit Mert Çetinkaya

JUDO: Emir Aral

BİNİCİLİK: Metin Öztürk, Ozan Bingöl Yurtsever

BRİÇ: Mehmet Saruhan Cibara

TENİS: Mehmet Saruhan Cibara

ESPOR: Ozan Bingöl Yurtsever

SATRANÇ: Tanur Lara Yılmaz