Galatasaray Kulübünde şubelerin görev dağılımı belli oldu!

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 93. yönetim kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:
ERKEK BASKETBOL: Mecit Mert Çetinkaya
KADIN BASKETBOL: Mehmet Saruhan Cibara
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL: Mehmet Saruhan Cibara
KADIN VOLEYBOL: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül
ERKEK VOLEYBOL: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül
YELKEN: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
KÜREK: Metin Öztürk
SUTOPU: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
YÜZME: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
OTİZM YÜZME ŞUBESİ: Tanur Lara Yılmaz
ATLETİZM: Eray Yazgan, Mecit Mert Çetinkaya
JUDO: Emir Aral
BİNİCİLİK: Metin Öztürk, Ozan Bingöl Yurtsever
BRİÇ: Mehmet Saruhan Cibara
TENİS: Mehmet Saruhan Cibara
ESPOR: Ozan Bingöl Yurtsever
SATRANÇ: Tanur Lara Yılmaz