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Haberler Galatasaray Galatasaray Kulübünde şubelerin görev dağılımı belli oldu!

Galatasaray Kulübünde şubelerin görev dağılımı belli oldu!

Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek başkanlığındaki 93. yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı açıklandı. 23 Mayıs'taki seçimli genel kurul sonrası oluşturulan yeni yönetimde basketbol, voleybol, yelken ve diğer şubelerin sorumlulukları belirlendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 16:06
Galatasaray Kulübünde şubelerin görev dağılımı belli oldu!

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 93. yönetim kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:

ERKEK BASKETBOL: Mecit Mert Çetinkaya

KADIN BASKETBOL: Mehmet Saruhan Cibara

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL: Mehmet Saruhan Cibara

KADIN VOLEYBOL: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

ERKEK VOLEYBOL: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

YELKEN: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

KÜREK: Metin Öztürk

SUTOPU: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

YÜZME: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

OTİZM YÜZME ŞUBESİ: Tanur Lara Yılmaz

ATLETİZM: Eray Yazgan, Mecit Mert Çetinkaya

JUDO: Emir Aral

BİNİCİLİK: Metin Öztürk, Ozan Bingöl Yurtsever

BRİÇ: Mehmet Saruhan Cibara

TENİS: Mehmet Saruhan Cibara

ESPOR: Ozan Bingöl Yurtsever

SATRANÇ: Tanur Lara Yılmaz

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