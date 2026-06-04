Manchester City'den Henrique Riquelme'ye Haaland davası!

Real Madrid'de 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde Fiorentina Perez ile yarışan Henrique Riquelme, katıldığı bir programda seçilmesi halinde Erling Haaland'ı transfer edeceğini ve Rodri için de tüm şartları zorlayacağını açıklamıştı. Riquelme, "Dünya yıldızı transferim Erling Haaland olacak. Eğer Erling Haaland ve Rodri benimle birlikte Real Madrid'e gelmezse, Real Madrid'in tüm üyelerinin aidatlarını kendi cebimden vereceğim." demişti.

MANCHESTER CITY'DEN DAVA HAZIRLIĞI

Riquelme'nin bu ifadeleri La Liga devinde heyecan yaratırken Manchester City, konuyla ilgili resmi açıklamada bulundu. Premier Lig temsilcisinin açıklamasında, "Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili İspanya'dan çıkan haberler yanlıştır. Bunun gerçekleşme ihtimali yoktur ve bunu mümkün kılacak herhangi bir sözleşme maddesi de bulunmamaktadır. Bu bağlamda oyuncumuzun imajının kullanılması nedeniyle hukuki haklarımızı kullanmayı değerlendiriyoruz." ifadeleri yer aldı.