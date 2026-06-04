CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım, Miami’deki ilk antrenmanını yaptı

A Milli Takım, Miami’deki ilk antrenmanını yaptı

Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami şehrine gelen A Milli Futbol Takımı, buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 08:51
A Milli Takım, Miami’deki ilk antrenmanını yaptı

Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrine gelen A Milli Futbol Takımı, buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Florida Blue Training Center'da teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

KENAN YILDIZ SALONDA, FERDİ KADIOĞLU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

A Milli Takım'da Kenan Yıldız takım otelinde fitness salonunda çalışma yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Kerem Aktürkoğlu daha sonra çalışmalarına bireysel olarak devam etti. Ferdi Kadıoğlu ise takımdan ayrı çalışma yaptı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz takip etti.

G.Saray'dan Silva için son teklif!
F.Bahçe'de transfer planları alt üst: Greenwood
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan temizlik! Özgür Özel’den yeni kaos planı: İl başkanlarına vekillik sözü siyasi itaatsizlik çağrısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'da hedef Kolo Muani!
G.Saray milli yıldızların peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta? Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta? 08:49
Aslan'dan Can Uzun için servet Aslan'dan Can Uzun için servet 01:27
Hakan Safi Luis Suarez ile anlaşma sağladı! Hakan Safi Luis Suarez ile anlaşma sağladı! 01:18
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 01:18
F.Bahçe'de transfer planları alt üst: Greenwood F.Bahçe'de transfer planları alt üst: Greenwood 01:18
Aziz Yıldırım: Ayağa kalkmak için irade ortaya koyacağız! Aziz Yıldırım: Ayağa kalkmak için irade ortaya koyacağız! 01:18
Daha Eski
Trabzonspor'da ayrılık açıklandı! Trabzonspor'da ayrılık açıklandı! 01:18
"Dünyanın en büyük stadını yapacağız" "Dünyanın en büyük stadını yapacağız" 01:18
F.Bahçe Beko finale '1' uzakta! F.Bahçe Beko finale '1' uzakta! 01:18
La Liga'da sezonun en güzel golü Arda Güler'den La Liga'da sezonun en güzel golü Arda Güler'den 01:18
Filenin Sultanları galibiyetle başladı! Filenin Sultanları galibiyetle başladı! 01:18
Tedesco'nun ilk transferi F.Bahçe'den! Tedesco'nun ilk transferi F.Bahçe'den! 01:18