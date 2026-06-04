İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'ye Lewandowski müjdesi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyollardan gelen o haber, sarı-lacivertli camiayı bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 09:37 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 09:42
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı.
Sarı-lacivertliler, uzun yıllardır hayalini kurduğu şampiyonluğa yine ulaşamadı.
Kanarya, yeni sezon öncesi yapılanmaya giderken takıma katılacak transferler de büyük merak konusu haline geldi.
Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda gündeminde yer alan isimlerden birisi de Robert Lewandowski.
Son olarak transferde Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran haber geldi.
İspanyol basını, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski için Fenerbahçe'nin öne çıktığını yazdı.
Polonyalı forvetin, sarı-lacivertli kulüpten resmi teklif aldığı ve kısa sürede görüşmelerin ilerleyeceği kaydedildi.
38 yaşındaki yıldızın Avrupa'da kalmak istediği dile getirildi. Gelen teklifler arasında en cazip olanının Fenerbahçe olduğu belirtildi.