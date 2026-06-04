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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'ye Lewandowski müjdesi

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'ye Lewandowski müjdesi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyollardan gelen o haber, sarı-lacivertli camiayı bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 09:37 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 09:42
İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'ye Lewandowski müjdesi

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı.

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'ye Lewandowski müjdesi

Sarı-lacivertliler, uzun yıllardır hayalini kurduğu şampiyonluğa yine ulaşamadı.

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'ye Lewandowski müjdesi

Kanarya, yeni sezon öncesi yapılanmaya giderken takıma katılacak transferler de büyük merak konusu haline geldi.

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'ye Lewandowski müjdesi

Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda gündeminde yer alan isimlerden birisi de Robert Lewandowski.

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'ye Lewandowski müjdesi

Son olarak transferde Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran haber geldi.

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'ye Lewandowski müjdesi

İspanyol basını, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski için Fenerbahçe'nin öne çıktığını yazdı.

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'ye Lewandowski müjdesi

Polonyalı forvetin, sarı-lacivertli kulüpten resmi teklif aldığı ve kısa sürede görüşmelerin ilerleyeceği kaydedildi.

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'ye Lewandowski müjdesi

38 yaşındaki yıldızın Avrupa'da kalmak istediği dile getirildi. Gelen teklifler arasında en cazip olanının Fenerbahçe olduğu belirtildi.

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