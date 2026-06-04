Galatasaray'a Jhon Duran müjdesi! Transferde Icardi detayı
Galatasaray'da Mauro Icardi ile sözleşme yenileme pazarlıkları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran'ın sarı-kırmızılı yönetim tarafından Arjantinli yıldıza teklif edilen miktara 'evet' diyeceği ortaya çıktı. Duran, Icardi pazarlıklarının sonucuna göre İstanbul temsilcisi ile masaya oturacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 11:19
Öte yandan Kolombiyalı golcü, Galatasaray'dan gelecek 4-5 milyon euro bandında bir teklife 'evet' demeye hazır.
Bu miktar, yönetim tarafından Icardi'ye teklif edilen yeni sözleşmedeki maaş ile neredeyse aynı seviyede.
Duran, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde 21 resmi maçta 5 gol/3 asist katkısı sunmuştu.
Aralık 2024 tarihinde Aston Villa'da 40 milyon euro ile zirveyi gören oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.
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