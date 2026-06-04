Galatasaray'a Jhon Duran müjdesi! Transferde Icardi detayı

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'den devre arasında ayrılarak Zenit'in yolunu tutan Jhon Duran, Galatasaray'da oynamak istiyor.

Duran, sarı-kırmızılıların Mauro Icardi ile yaptığı görüşmeleri yakından takip ediyor.