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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Jhon Duran müjdesi! Transferde Icardi detayı

Galatasaray'a Jhon Duran müjdesi! Transferde Icardi detayı

Galatasaray'da Mauro Icardi ile sözleşme yenileme pazarlıkları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran'ın sarı-kırmızılı yönetim tarafından Arjantinli yıldıza teklif edilen miktara 'evet' diyeceği ortaya çıktı. Duran, Icardi pazarlıklarının sonucuna göre İstanbul temsilcisi ile masaya oturacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 11:19
Galatasaray'a Jhon Duran müjdesi! Transferde Icardi detayı

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'den devre arasında ayrılarak Zenit'in yolunu tutan Jhon Duran, Galatasaray'da oynamak istiyor.

Galatasaray'a Jhon Duran müjdesi! Transferde Icardi detayı

Duran, sarı-kırmızılıların Mauro Icardi ile yaptığı görüşmeleri yakından takip ediyor.

Galatasaray'a Jhon Duran müjdesi! Transferde Icardi detayı

22 yaşındaki santrfor, tarafların anlaşma sağlayamaması durumunda İstanbul temsilcisi ile masaya oturmak istiyor.

Galatasaray'a Jhon Duran müjdesi! Transferde Icardi detayı

Öte yandan Kolombiyalı golcü, Galatasaray'dan gelecek 4-5 milyon euro bandında bir teklife 'evet' demeye hazır.

Galatasaray'a Jhon Duran müjdesi! Transferde Icardi detayı

Bu miktar, yönetim tarafından Icardi'ye teklif edilen yeni sözleşmedeki maaş ile neredeyse aynı seviyede.

Galatasaray'a Jhon Duran müjdesi! Transferde Icardi detayı

Duran, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde 21 resmi maçta 5 gol/3 asist katkısı sunmuştu.

Galatasaray'a Jhon Duran müjdesi! Transferde Icardi detayı

Aralık 2024 tarihinde Aston Villa'da 40 milyon euro ile zirveyi gören oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

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