CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanşında 6 maç yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 00:58
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu rövanş karşılaşmaları, 6 müsabakayla başladı.

Yapılan maçların ardından Azerbaycan'dan Sabah, İsveç'ten Mjallby, Avusturya'dan Sturm Graz, Slovenya'dan Celje, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Ermenistan'dan Ararat-Armenia adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

Bu turda mücadele eden Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında bugün deplasmanda karşılaşacağı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda üçüncü eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): 0-2 (0-1)

L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): 0-0 (0-3)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): 3-2 (Uzatmada) (1-1)

Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): 2-2 (Penaltılarda 4-1) (3-3)

Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): 0-2 (0-4)

Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 2-1 (0-2)

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi!
E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Takvim Ahbap dosyasında ünlülerin arşivini açtı! Dün Ahbap’ı böyle savundular bugün savcılıkta ne söylediler?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt!
Resmi açıklama geldi! Rafael Leao...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! 00:58
FC Midtjylland - Beşiktaş maçı bilgileri FC Midtjylland - Beşiktaş maçı bilgileri 00:04
F.Bahçe turu geçerse rakibi belli! F.Bahçe turu geçerse rakibi belli! 23:44
E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! 23:04
Mohamed Salah transferinden vaz mı geçildi? Mohamed Salah transferinden vaz mı geçildi? 22:04
Başakşehir, Olsen'i kadrosuna kattı Başakşehir, Olsen'i kadrosuna kattı 21:22
Daha Eski
Adrian Benedyczak, yeniden Kasımpaşa'da Adrian Benedyczak, yeniden Kasımpaşa'da 21:21
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 20:57
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 20:55
Cabral Trabzonspor'a transfer sürecini anlattı! Cabral Trabzonspor'a transfer sürecini anlattı! 20:53
Fenerbahçe Gornik Zabrze maçına hazır Fenerbahçe Gornik Zabrze maçına hazır 20:51
Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı bilgileri Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı bilgileri 19:31