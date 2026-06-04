Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!
Yaz transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray ve Trabzonspor, TFF'nin 10+4 kontenjanı doğrultusunda gündemine 2006 doğumlu Ukraynalı santrfor Matviy Ponomarenko'yu aldı. Genç golcü, aralık ayından bu yana değerini 12'ye katladı ve potansiyeli ile dikkat çekti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 09:56
Ukrayna basınında servis edilen habere göre sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki golcüyü öncelikli hedef olarak belirledi. Ponomarenko'nun kulübün kriterlerini tam olarak karşıladığı kaydedildi.
Öte yandan 2006 doğumlu futbolcu için Trabzonspor'un da temasları olduğu aktarıldı.
Fatih Tekke yönetiminde sezonu 3. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyonlukla noktalayan bordo-mavililer, geçtiğimiz transfer dönemlerinde potansiyeli yüksek genç oyunculara sunduğu proje ile ön plana çıkmıştı.
Yaz penceresinde de aynı strateji ile kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fırtına'nın Ponomarenko için Dinamo Kiev ile pazarlık masasına oturduğu öne sürülmüştü.
Henüz Aralık 2025'te 1 milyon euro değere sahip olan Matviy, 2026'da bulduğu forma şansını mükemmel bir şekilde değerlendirdi.
DEĞERİNİ 12'YE KATLADI
Ukrayna Premier Lig'de 15 maçta 13 kez ağları sarsan gol kralı olan genç santrfor, haziran ayına girdiğimizde değerini 12'ye katladı.
Avrupa devlerinin de radarında olduğu aktarılan Ponomarenko, transfer iddialarında İtalyan ve Alman ekipleri ile ilişkilendiriliyor.
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