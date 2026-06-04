Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!

Galatasaray'da yaz transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Icardi ile sözleşme yenilemek için pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldız ile anlaşmaya varılamaması durumunda hücum hattına golcü takviyesi yapmayı planlıyor.