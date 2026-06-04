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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!

Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!

Yaz transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray ve Trabzonspor, TFF'nin 10+4 kontenjanı doğrultusunda gündemine 2006 doğumlu Ukraynalı santrfor Matviy Ponomarenko'yu aldı. Genç golcü, aralık ayından bu yana değerini 12'ye katladı ve potansiyeli ile dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 09:56
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!

Galatasaray'da yaz transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Icardi ile sözleşme yenilemek için pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldız ile anlaşmaya varılamaması durumunda hücum hattına golcü takviyesi yapmayı planlıyor.

Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!

TFF'nin 10+4 kuralı sonrası transfer planlarında revizyona giden Cimbom, bu doğrultuda genç ve gelecek vadeden isimlere yönelmeye başladı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!

Galatasaray'ın gündemine ise son olarak Ukrayna Milli Takımı ve Dinamo Kiev'in yetenekli santrforu Matviy Ponomarenko geldi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!

Ukrayna basınında servis edilen habere göre sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki golcüyü öncelikli hedef olarak belirledi. Ponomarenko'nun kulübün kriterlerini tam olarak karşıladığı kaydedildi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!

Öte yandan 2006 doğumlu futbolcu için Trabzonspor'un da temasları olduğu aktarıldı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!

Fatih Tekke yönetiminde sezonu 3. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyonlukla noktalayan bordo-mavililer, geçtiğimiz transfer dönemlerinde potansiyeli yüksek genç oyunculara sunduğu proje ile ön plana çıkmıştı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!

Yaz penceresinde de aynı strateji ile kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fırtına'nın Ponomarenko için Dinamo Kiev ile pazarlık masasına oturduğu öne sürülmüştü.

Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!

Henüz Aralık 2025'te 1 milyon euro değere sahip olan Matviy, 2026'da bulduğu forma şansını mükemmel bir şekilde değerlendirdi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!

DEĞERİNİ 12'YE KATLADI

Ukrayna Premier Lig'de 15 maçta 13 kez ağları sarsan gol kralı olan genç santrfor, haziran ayına girdiğimizde değerini 12'ye katladı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un Matviy Ponomarenko yarışı!

Avrupa devlerinin de radarında olduğu aktarılan Ponomarenko, transfer iddialarında İtalyan ve Alman ekipleri ile ilişkilendiriliyor.

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