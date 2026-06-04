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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da hedef Kolo Muani! Icardi'nin durumu transferi belirleyecek

Galatasaray'da hedef Kolo Muani! Icardi'nin durumu transferi belirleyecek

Galatasaray'da Icardi'nin transfer durumu belirsizliğini korumaya devam ederken sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüden gelecek habere göre Randal Kolo Muani'nin ismini transfer listesinde ilk sıralara yazdığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'da hedef Kolo Muani! Icardi'nin durumu transferi belirleyecek

Golcü transferinde adım adım ilerleyen Galatasaray, gözünü Randal Kolo Muani'ye dikti.

Galatasaray'da hedef Kolo Muani! Icardi'nin durumu transferi belirleyecek

Bonservisi PSG'de bulunan ve kiralık olarak sezonu Tottenham'da tamamlayan 27 yaşındaki Fransız forvet B planı olarak listeye dahil edildi.

Galatasaray'da hedef Kolo Muani! Icardi'nin durumu transferi belirleyecek

Alternatifleri hazırlayan Galatasaray, Mauro İcardi'den gelecek habere göre Kolo Muani'ye hamle yapacak.

Galatasaray'da hedef Kolo Muani! Icardi'nin durumu transferi belirleyecek

Yıldız forvetin de Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. PSG'nin de Kolo Muani'yi bırakmaya hazır olduğu bildirildi.

Galatasaray'da hedef Kolo Muani! Icardi'nin durumu transferi belirleyecek

5 GOL, 4 ASİSTLE TAMAMLADI

Randal Kolo Muani, geride bıraktığımız sezonda 41 resmi maçta 5 gol, 4 asistle tamamladı.

Galatasaray'da hedef Kolo Muani! Icardi'nin durumu transferi belirleyecek

Sezon boyunca Fransız ekibi PSG ve İngiliz temsilcisi Tottenham'da forma giyen Kolo Muani, özellikle Şampiyonlar Ligi'nda attığı 4 gol, 2 asistle adından söz ettirdi.

Galatasaray'da hedef Kolo Muani! Icardi'nin durumu transferi belirleyecek

27 yaşındaki Fransız forvet yeni sezonda da Devler Ligi'nde oynamak istiyor.

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