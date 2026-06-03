Trabzonspor'da ayrılık açıklandı!

Trabzonspor, Zubkov'un AEK'ya transfer olduğunu açıkladı. Bordo-mavili kulübün KAP bildirisinde, "Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AEK Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; AEK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'unu ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.