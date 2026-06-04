Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da seçilecek başkanın kim olacağı merak edilirken öte yandan gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı. Fenerbahçe'de başkan adaylarının Juventus ile sözleşme uzatmayan Dusan Vlahovic'in durumunu araştırdığı öğrenilirken sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Dusan Tadic'in de transferde yardımcı olmak istediği öne sürüldü. 26 yaşındaki golcünün transfer talepleri ise belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin 26 yaşındaki yıldızın durumunu araştırdığı ve forvet adayları arasına yazdığı dile getirildi.
8 MİLYON EURO MAAŞ
Dusan Vlahovic'in transfer durumu daha önce mevcut Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulunun da gündemine gelmişti.
26 yaşındaki Sırp golcünün transferinde Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'in de yardımcı olmayı istediği belirtildi.
Tadic'in referansıyla dünyaca ünlü forvetin transferinde rahatlık sağlanabileceği vurgulandı.
Vlahovic'in 8 milyon euro yıllık maaş artı bonuslar talep ettiği bildirildi.
Öte yandan başarılı golcünün imza parası da talep edeceği de dile getirildi.
Juventus'un ise 6 milyon euro maaştan üstüne çıkmayı düşünmediği kaydedildi.
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