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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da seçilecek başkanın kim olacağı merak edilirken öte yandan gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı. Fenerbahçe'de başkan adaylarının Juventus ile sözleşme uzatmayan Dusan Vlahovic'in durumunu araştırdığı öğrenilirken sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Dusan Tadic'in de transferde yardımcı olmak istediği öne sürüldü. 26 yaşındaki golcünün transfer talepleri ise belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

Yeni sezonda kadrosuna mutlaka bir forvet takviyesi yapacak Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic'in adı tekrar gündeme geldi.

Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

İtalyan kulübü Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic'in henüz yeni anlaşma sağlayamadığı ve gelecek tekliflere hazır olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

İtalyan basınında Gianluca Di Marzio'nun yazdığı haberde; Sırp golcünün Juve ile görüşmelerde sonuçsuz kaldığını paylaştı.

Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin 26 yaşındaki yıldızın durumunu araştırdığı ve forvet adayları arasına yazdığı dile getirildi.

Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

8 MİLYON EURO MAAŞ

Dusan Vlahovic'in transfer durumu daha önce mevcut Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulunun da gündemine gelmişti.

Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

26 yaşındaki Sırp golcünün transferinde Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'in de yardımcı olmayı istediği belirtildi.

Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

Tadic'in referansıyla dünyaca ünlü forvetin transferinde rahatlık sağlanabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

Vlahovic'in 8 milyon euro yıllık maaş artı bonuslar talep ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

Öte yandan başarılı golcünün imza parası da talep edeceği de dile getirildi.

Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

Juventus'un ise 6 milyon euro maaştan üstüne çıkmayı düşünmediği kaydedildi.

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