Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

Yeni sezonda kadrosuna mutlaka bir forvet takviyesi yapacak Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic'in adı tekrar gündeme geldi.

İtalyan kulübü Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic'in henüz yeni anlaşma sağlayamadığı ve gelecek tekliflere hazır olduğu vurgulandı.