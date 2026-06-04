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Haberler Galatasaray Galatasaray Bernardo Silva için yeniden devrede! İşte yapılan son teklif

Galatasaray Bernardo Silva için yeniden devrede! İşte yapılan son teklif

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, gündemine Manchester City ile yollarını ayıran Portekizli yıldız Bernardo Silva'yı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına son bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Galatasaray Bernardo Silva için yeniden devrede! İşte yapılan son teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray daha önce de gündemine gelen Bernardo Silva için yeniden harekete geçti.

Galatasaray Bernardo Silva için yeniden devrede! İşte yapılan son teklif

Daha önce uzun süre Portekizli yıldızı ikna etmek için görüşmelerini sürdüren ve 3 yıllık kontrat için bonuslarla birlikte senelik 50 milyon euro öneren Sarı- Kırmızılılar, Barcelona'ya transfer olması beklenen ve Katalan kulübüyle final görüşmelerini yapan oyuncu için yaptığı teklifi yükseltti.

Galatasaray Bernardo Silva için yeniden devrede! İşte yapılan son teklif

Takvim'in haberine göre, yönetimin 31 yaşındaki yıldıza yaptığı yeni teklifte sözleşme süresinin aynı kaldığı rakamın ise bonuslarla birlikte 50 milyon euro'nun üstüne çıktığı öğrenildi.

Galatasaray Bernardo Silva için yeniden devrede! İşte yapılan son teklif

Bu teklifin ardından Bernardo'dan haber beklemeye geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, Barcelona ile henüz anlaşma sağlamayan yıldız oyuncuyu ekonomik gücünü kullanarak ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray Bernardo Silva için yeniden devrede! İşte yapılan son teklif

Bu sezonun sona ermesiyle Manchester City'den ayrılan 31 yaşındaki 10 numara, İngiliz ekibiyle çıktığı 53 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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