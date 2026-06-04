Galatasaray Bernardo Silva için yeniden devrede! İşte yapılan son teklif
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, gündemine Manchester City ile yollarını ayıran Portekizli yıldız Bernardo Silva'yı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına son bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray daha önce de gündemine gelen Bernardo Silva için yeniden harekete geçti.
Daha önce uzun süre Portekizli yıldızı ikna etmek için görüşmelerini sürdüren ve 3 yıllık kontrat için bonuslarla birlikte senelik 50 milyon euro öneren Sarı- Kırmızılılar, Barcelona'ya transfer olması beklenen ve Katalan kulübüyle final görüşmelerini yapan oyuncu için yaptığı teklifi yükseltti.
Takvim'in haberine göre, yönetimin 31 yaşındaki yıldıza yaptığı yeni teklifte sözleşme süresinin aynı kaldığı rakamın ise bonuslarla birlikte 50 milyon euro'nun üstüne çıktığı öğrenildi.
Bu teklifin ardından Bernardo'dan haber beklemeye geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, Barcelona ile henüz anlaşma sağlamayan yıldız oyuncuyu ekonomik gücünü kullanarak ikna etmeye çalışıyor.
Bu sezonun sona ermesiyle Manchester City'den ayrılan 31 yaşındaki 10 numara, İngiliz ekibiyle çıktığı 53 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.