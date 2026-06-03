Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! Hakan Safi transferi açıkladı
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Sporting Lizbon'un yıldız golcüsü Luis Suarez ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığını açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 20:24 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 21:00
"ANLAŞMA SAĞLADIK"
"Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim."
"GOL KRALI OLACAĞININ SÖZÜNÜ VERDİ"
"Luis Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20'den başlatmamızı istedi. Artık yeter, iyi futbol iyi futbolcularla oynanır!"
28 yaşındaki Kolombiyalı forvet, geride kalan sezonda Portekiz temsilcisinin formasını 53 resmi maçta giydi.
Suarez, bu karşılaşmalarda 38 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek Avrupa'nın dikkat çeken hücum oyuncuları arasında yer aldı.
Sporting ile sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam eden deneyimli golcünün güncel piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
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