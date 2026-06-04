Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku! Yeni takımı açıklandı
Fenerbahçe'de iki başkan adayının da transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Mason Greenwood, Roma'ya 'evet' dedi. İngiliz sağ kanat oyuncusunun Serie A ekibine 5 yıllık imza atması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 16:32
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Roma'ya 'evet' dedi.
İngiliz yıldızın Serie A temsilcisine 5 yıllık imza atmaya hazırlandığı açıklandı.
İLK TEKLİF YOLDA
Roma yönetiminin ise Greenwood'un transferini gerçekleştirmek üzere Marsilya'ya sunacağı ilk teklif üzerine çalıştığı kaydedildi. Kısa süre içerisinde taraflar arasındaki resmi temasların başlaması bekleniyor.
MARSILYA'NIN TALEBİ 50 MİLYON EURO
Fransız ekibiyle sezonu 45 maçta 26 gol/11 asist katkısı ile tamamlayan yıldız oyuncu için Marsilya'nın beklediği bonservis bedelinin 50 milyon euro olduğu aktarıldı.
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