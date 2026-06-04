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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku! Yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku! Yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe'de iki başkan adayının da transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Mason Greenwood, Roma'ya 'evet' dedi. İngiliz sağ kanat oyuncusunun Serie A ekibine 5 yıllık imza atması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 16:32
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku! Yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe'de gözler, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine çevrildi.

Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku! Yeni takımı açıklandı

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin seçim öncesi yürütmüş olduğu transfer çalışmaları taraftarları heyecanlandırırken gündeme gelen isimlerden Mason Greenwood ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku! Yeni takımı açıklandı

Seçimin sonucu ne olursa olsun, iki başkan adayının da listesinde yer aldığı öne sürülen Greenwood'un yeni takımı açıklandı.

Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku! Yeni takımı açıklandı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Roma'ya 'evet' dedi.

Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku! Yeni takımı açıklandı

İngiliz yıldızın Serie A temsilcisine 5 yıllık imza atmaya hazırlandığı açıklandı.

Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku! Yeni takımı açıklandı

İLK TEKLİF YOLDA

Roma yönetiminin ise Greenwood'un transferini gerçekleştirmek üzere Marsilya'ya sunacağı ilk teklif üzerine çalıştığı kaydedildi. Kısa süre içerisinde taraflar arasındaki resmi temasların başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku! Yeni takımı açıklandı

MARSILYA'NIN TALEBİ 50 MİLYON EURO

Fransız ekibiyle sezonu 45 maçta 26 gol/11 asist katkısı ile tamamlayan yıldız oyuncu için Marsilya'nın beklediği bonservis bedelinin 50 milyon euro olduğu aktarıldı.

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