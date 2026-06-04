Aziz Yıldırım: Ben de Mbappe'yi alacağım!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulüpte yapılacak olan seçime kısa bir süre kala beIN SPORTS'un konuğu oldu.

Sarı lacivertli kulübün başkanı seçilmesi haline atılacak adımlardan bahseden Yıldırım, yeni teknik direktör konusunda da açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'la görüştüğünü ifade eden Aiz Yıldırım, "Aykut Kocaman ile adaylığımı açıklamadan görüştüm; 'Seçim sonucuna göre konuşuruz' dedim" ifadelerini kullandı.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...

"AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜM!"

"Futbol aklımızın başında İmparator Oğuz Çetin olacak! ekibi ile çalışıyor. Aykut Kocaman ile adaylığımı açıklamadan görüştüm; 'Seçim sonucuna göre konuşuruz' dedim. Ancak söz vermedim. Yabancılarla görüşüyoruz, araştırmalar yapıyoruz! Yönetimle teknik direktör konuşmadık, kazandıktan sonra ilk hafta oturur ve karar veririz, açıklarız."

"GÜÇLÜ BİR YÖNETİM OLUŞTURDUK"

"Biz güçlü bir yönetim oluşturduk. Bendeki tecrübe ve birikim, bu arkadaşlarla birlikte oluşturacağımız bir havuzda birleşecek. İyi bir takım kurup bu takımla birlikte, Saracoğlu'nun ruhunun yeniden ortaya çıkmasını, oyuncularla bütünleşmesini ve camianın hepimizi kucaklamasını sağlayacağız. Eğer bunları yaparsak, söylediğimiz şampiyonluğu da elde ederiz."

"LUIS SUAREZ'E İLGİMİZ YOK"

"Luis Suarez için markete baktığınızda 132.! Çok geride! 80 Milyon € bonservisi varmış galiba... Yanlış yani ya... Oyuncu ile ilgimiz yok, acele etmemek ve beklemek lazım! Belli şartlara getirmek ve seçimden sonra almak lazım! Bizim görüştüğümüz oyuncular mesela, onlar kazanırsa seçimi, gidip alabilirler. Biz de onların görüştüğü ve camianın kabul ettiği isimleri alabiliriz. Söyleyip de alamamak daha kötü!"

"EDERSON İLE KONUŞACAĞIM"

"Ederson ile konuşacağım, sorunu neymiş öğreneceğim. İlla gitmek istiyorsa, gider. Dominik Livakovic'i aldık 10 milyon euro verdik, parasını ödüyoruz ama kiralıyoruz! Bir vatandaş diyor ki; "Ederson'un seyirci ile arası kötü daha oynayamaz.' Böyle olursa, kimse oynamaz! Birleşeceğiz, sarılacağız ve Fenerbahçe ruhu ile devam edeceğiz."

"BİR OYUNCUYA TALİBİZ"

"Bir oyuncuya talibiz, yarın durumu tam olarak belli olur! Şu anki yönetim teklif yapmış, üzerine pazarlık yapamıyoruz! Aşağıya indiremiyoruz, yukarı çıkmasın diye uğraşıyoruz!"

"BEN DE MBAPPE'Yİ ALACAĞIM!"

"Karşı taraf 'Şu oyuncuyu alacağım' diyor. Yarın da ben söyleyeceğim, Kylian Mbappe'yi alacağım. Alıyorum, ne olacak? Ne olacak yani? Önemli olan iyi bir takım kurmak. Şimdi bunu söyledim, yarın da almadım! Bu değil mesele!"