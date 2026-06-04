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Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davayı kazandı!

İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho’nun Galatasaray’a karşı açtığı 1 milyon 907 bin TL’lik manevi tazminat davasını reddetti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 20:56
Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davayı kazandı!

Galatasaray Kulübü, Jose Mourinho'nun açtığı manevi tazminat davasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Sar-kırmızılı kulüp, İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Mourinho'nun Galatasaray'a karşı açtığı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davasını reddettiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho'nun Galatasaray'ı 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1.907.000 TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir. Mahkeme, Galatasaray'ın açıklamalarının kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho'nun kendi sözleriyle başlatılan tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olduğuna" ifadelerine yer verildi.

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