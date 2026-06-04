Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi ve Ali Koç'a birlik çağrısı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesinde camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, eski başkan Ali Koç ile başkan adayı Hakan Safi'ye seslendi.

Yıldırım açıklamasında, "Sayın Ali Koç'a da Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum; gelin birleşin. Buradaki amaç Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmak. Ayrışmak, Fenerbahçe'yi daha kötü günlere götürür." ifadelerini kullandı.