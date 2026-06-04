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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi ve Ali Koç'a birlik çağrısı

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi ve Ali Koç'a birlik çağrısı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim süreci öncesinde Ali Koç ve Hakan Safi’ye birlik çağrısında bulundu. Yıldırım, camianın ortak hedefinin Fenerbahçe’yi yeniden ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayarak, ayrışmanın kulübe zarar vereceğini söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 19:45
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi ve Ali Koç'a birlik çağrısı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesinde camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, eski başkan Ali Koç ile başkan adayı Hakan Safi'ye seslendi.

Yıldırım açıklamasında, "Sayın Ali Koç'a da Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum; gelin birleşin. Buradaki amaç Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmak. Ayrışmak, Fenerbahçe'yi daha kötü günlere götürür." ifadelerini kullandı.

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