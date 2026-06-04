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Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı ayrılığı!

Fenerbahçe, Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 15:42
Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı ayrılığı!

Fenerbahçe, Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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