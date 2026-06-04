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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hakan Safi'nin açıklamasının ardından Al Ahli'den flaş Merih Demiral paylaşımı!

Hakan Safi'nin açıklamasının ardından Al Ahli'den flaş Merih Demiral paylaşımı!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral ile anlaşma sağladıklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 00:49
Hakan Safi'nin açıklamasının ardından Al Ahli'den flaş Merih Demiral paylaşımı!

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi öncesi çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Başkan adaylarından Hakan Safi, yaptığı açıklamada milli oyuncu Merih Demiral ile el sıkıştığını duyurmuştu.

Hakan Safi yaptığı açıklamada "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek! Merih Demiral'a teşekkür ederim! Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim!" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Safi'nin bu açıklamalarının ardından Merih Demiral'ın takımı Al-Ahli'den flaş bir paylaşım geldi. Merih'in görselinin kullanıldığı paylaşımda, "Demiral baştan sona Al Ahli'li" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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