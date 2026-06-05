Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız

Yıldırım ve ekibi, oyuncunun şartlarını araştırdı ve seçimi kazanmaları halinde de Chelsea'yle pazarlık masasına oturmaya karar verdi.

'İki santrfor alacağım' diyen efsane ismin, Nicolas Jackson'a hem yaşından hem de kalitesinden dolayı 'olur' yanıtını verdiği öğrenildi.