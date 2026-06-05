Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız
Aziz Yıldırım ve kurmayları, Bayern Münih’in satın alma opsiyonunu kullanmadığı Nicolas Jackson için harekat başlattı. Seçimi kazanmaları halinde İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturulacak
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
KAZANIRSA ADIM ATILACAK
İngiliz ekibinin de kadro planlamasında yer almayan genç santrfor, Aziz Yıldırım'ın gündemine geldi.
Yıldırım ve ekibi, oyuncunun şartlarını araştırdı ve seçimi kazanmaları halinde de Chelsea'yle pazarlık masasına oturmaya karar verdi.
'İki santrfor alacağım' diyen efsane ismin, Nicolas Jackson'a hem yaşından hem de kalitesinden dolayı 'olur' yanıtını verdiği öğrenildi.
Aziz Yıldırım'ın pazar günü seçimi kazanması durumunda bir numaralı golcüsünün Nicolas Jackson olması bekleniyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Aziz Yıldırım'ın Jackson için ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.
Başkanlık koltuğuna oturulması halinde; aynı Bayern Münih'te olduğu gibi şarta bağlı satın alma maddesi sözleşmeye eklettirilecek.
37 MİLYON EURO ÖDEDİ
İngiliz ekibi Chelsea, 2023-24 sezonunun yaz transfer döneminde Nicolas Jackson'ı Villarreal'den 37 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. İki sezonda sergilediği performans ise Premier Lig ekibini tatmin etmedi.
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