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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız

Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız

Aziz Yıldırım ve kurmayları, Bayern Münih’in satın alma opsiyonunu kullanmadığı Nicolas Jackson için harekat başlattı. Seçimi kazanmaları halinde İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturulacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, santrfor transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldı: Nicolas Jackson...

Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız

Senegalli oyuncu, sezon başında 16.5 milyon euro bedelle Bayern Münih'e kiralandı. Opsiyonunda 40 maça ilk 11 başlaması halinde 65 milyon euroluk opsiyon devreye girecekti.

Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız

Ancak Bundesliga ekibinde sadece 34 karşılaşmada forma giyince opsiyon devre dışı kaldı ve sezonun bitmesiyle birlikte 24 yaşındaki Senegalli golcü, kulübü Chelsea'ye geri döndü.

Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız

KAZANIRSA ADIM ATILACAK

İngiliz ekibinin de kadro planlamasında yer almayan genç santrfor, Aziz Yıldırım'ın gündemine geldi.

Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız

Yıldırım ve ekibi, oyuncunun şartlarını araştırdı ve seçimi kazanmaları halinde de Chelsea'yle pazarlık masasına oturmaya karar verdi.

Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız

'İki santrfor alacağım' diyen efsane ismin, Nicolas Jackson'a hem yaşından hem de kalitesinden dolayı 'olur' yanıtını verdiği öğrenildi.

Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız

Aziz Yıldırım'ın pazar günü seçimi kazanması durumunda bir numaralı golcüsünün Nicolas Jackson olması bekleniyor.

Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız

KİRALAMA FORMÜLÜ


Aziz Yıldırım'ın Jackson için ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız

Başkanlık koltuğuna oturulması halinde; aynı Bayern Münih'te olduğu gibi şarta bağlı satın alma maddesi sözleşmeye eklettirilecek.

Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! İşte Fenerbahçe'nin peşindeki yıldız

37 MİLYON EURO ÖDEDİ


İngiliz ekibi Chelsea, 2023-24 sezonunun yaz transfer döneminde Nicolas Jackson'ı Villarreal'den 37 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. İki sezonda sergilediği performans ise Premier Lig ekibini tatmin etmedi.

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