Rafael Leao transferinde mutlu son! Galatasaray o rakama anlaştı
Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için Milan ile pazarlık masasına oturduğu ve Portekizli yıldızla maaş konusunda el sıkıştığı iddia edilirken, 60 milyon euro bonservis bedelinin aşağı çekilmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
YILLIK 10 MİLYON EURO
Leao ile senelik 8 milyon euro net maaş konusunda el sıkışan G.Saray yönetimi, oyuncuya her sezon için de maksimum 2 milyon euro da bonus verecek.
Devler Ligi'nde mücadele edecek olan G.Saray'a gitmeye sıcak bakan 26 yaşındaki yıldız kulübünden kolaylık bekliyor.
Milan, Leao'nun ayrılığı için kapıyı 60 milyon euro'dan açtı. Sarı-kırmızılılar 40 milyon euro seviyesinde bir bütçe ayırırken taraflar arasında sıkı bir pazarlık süreci yaşanacak.
MİLAN'A BASKI YAPIYOR
Daha önce yaptığı açıklamalar ile Milan'ın elini zayıflatan Portekizli oyuncu, bonservis bedelini düşürmek için kulübüne de baskı yapıyor.
26 yaşındaki yıldızın bu tavrı G.Saray'ı transfer görüşmelerinde daha güçlü bir konuma getiriyor.
Milan'ın kafasına ayrılığı koyan Leao konusunda beklenen indirimi yapması için görüşmeler sabırla ilerletilecek.
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