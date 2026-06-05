Rafael Leao transferinde mutlu son! Galatasaray o rakama anlaştı

Her sezon flaş bir transfer yaparak dünya gündemini sarsmayı başaran G.Saray, bu sezon ise ses getireceği ismi buldu: Rafael Leao.

İtalya'da yayın yapan Calciomercato'ya göre ise futbolcuyla ilgilenen en ciddi takım G.Saray. Hatta kulübü Milan'ın istediği takımla görüşmesi için izin verdiği oyuncu ile de sözlü olarak anlaşma sağlandı.