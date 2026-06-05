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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Rafael Leao transferinde mutlu son! Galatasaray o rakama anlaştı

Rafael Leao transferinde mutlu son! Galatasaray o rakama anlaştı

Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için Milan ile pazarlık masasına oturduğu ve Portekizli yıldızla maaş konusunda el sıkıştığı iddia edilirken, 60 milyon euro bonservis bedelinin aşağı çekilmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Rafael Leao transferinde mutlu son! Galatasaray o rakama anlaştı

Her sezon flaş bir transfer yaparak dünya gündemini sarsmayı başaran G.Saray, bu sezon ise ses getireceği ismi buldu: Rafael Leao.

Rafael Leao transferinde mutlu son! Galatasaray o rakama anlaştı

Daha önce yaptığı açıklamada formasını giydiği İtalyan ekibi Milan'dan ayrılacağını belirten Portekizli kanat oyuncusu, önündeki seçenekleri değerlendirecek.

Rafael Leao transferinde mutlu son! Galatasaray o rakama anlaştı

İtalya'da yayın yapan Calciomercato'ya göre ise futbolcuyla ilgilenen en ciddi takım G.Saray. Hatta kulübü Milan'ın istediği takımla görüşmesi için izin verdiği oyuncu ile de sözlü olarak anlaşma sağlandı.

Rafael Leao transferinde mutlu son! Galatasaray o rakama anlaştı

YILLIK 10 MİLYON EURO

Leao ile senelik 8 milyon euro net maaş konusunda el sıkışan G.Saray yönetimi, oyuncuya her sezon için de maksimum 2 milyon euro da bonus verecek.

Rafael Leao transferinde mutlu son! Galatasaray o rakama anlaştı

Devler Ligi'nde mücadele edecek olan G.Saray'a gitmeye sıcak bakan 26 yaşındaki yıldız kulübünden kolaylık bekliyor.

Rafael Leao transferinde mutlu son! Galatasaray o rakama anlaştı

Milan, Leao'nun ayrılığı için kapıyı 60 milyon euro'dan açtı. Sarı-kırmızılılar 40 milyon euro seviyesinde bir bütçe ayırırken taraflar arasında sıkı bir pazarlık süreci yaşanacak.

Rafael Leao transferinde mutlu son! Galatasaray o rakama anlaştı

MİLAN'A BASKI YAPIYOR
Daha önce yaptığı açıklamalar ile Milan'ın elini zayıflatan Portekizli oyuncu, bonservis bedelini düşürmek için kulübüne de baskı yapıyor.

Rafael Leao transferinde mutlu son! Galatasaray o rakama anlaştı

26 yaşındaki yıldızın bu tavrı G.Saray'ı transfer görüşmelerinde daha güçlü bir konuma getiriyor.

Rafael Leao transferinde mutlu son! Galatasaray o rakama anlaştı

Milan'ın kafasına ayrılığı koyan Leao konusunda beklenen indirimi yapması için görüşmeler sabırla ilerletilecek.

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