Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk çılgınlık!
Hakan Safi, başkan seçilirse Mason Greenwood ve Luis Suarez transferlerini bitirmek istiyor. İki yıldızla prensip anlaşmasına varan Safi'nin, yaklaşık 100 milyon euro'luk bonservis bedelini nasıl karşılamayı planladığı da prtaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Başkanlık seçimini kazanması halinde iki futbolcunun transferini tamamlamak isteyen Safi'nin, bonservis bedelleri için yaklaşık 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, söz konusu bonservis maliyetinin futbolcuların maaşları dışında olduğu ve bu bedelin Hakan Safi ile yönetim kurulundaki isimler tarafından karşılanmasının planlandığı ifade edildi.
Fransız ekibi Marsilya'da forması giyen Greenwood'un kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.
Portekiz temsilcisi Sporting'de forma giyen Luis Suarez'in sözleşmesi ise 30 Haziran 2030'a kadar sürüyor.
Piyasa değeri 30 milyon euro civarında olan Kolombiyalı santrfor attığı gollerle adından söz ettiriyor.
Luis Suarez transferinin mutlaka bitirilmesi hedefleniyor.
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