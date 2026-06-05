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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk çılgınlık!

Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk çılgınlık!

Hakan Safi, başkan seçilirse Mason Greenwood ve Luis Suarez transferlerini bitirmek istiyor. İki yıldızla prensip anlaşmasına varan Safi'nin, yaklaşık 100 milyon euro'luk bonservis bedelini nasıl karşılamayı planladığı da prtaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk çılgınlık!

Fenerbahçe'de Azz Yıldırım'ın rakibi olarak seçime girmeye hazırlanan Hakan Safi'nin tek odağı yıldız transferi...

Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk çılgınlık!

"Fenerbahçem ne isterse iste benden" sloganını transfer çalışmalarıyla destekleyen Safi, iki önemli yıldızla anlaştı.

Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk çılgınlık!

İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood ve Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile prensip anlaşmasına varıldı.

Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk çılgınlık!

Başkanlık seçimini kazanması halinde iki futbolcunun transferini tamamlamak isteyen Safi'nin, bonservis bedelleri için yaklaşık 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk çılgınlık!

Kulislere yansıyan bilgilere göre, söz konusu bonservis maliyetinin futbolcuların maaşları dışında olduğu ve bu bedelin Hakan Safi ile yönetim kurulundaki isimler tarafından karşılanmasının planlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk çılgınlık!

Fransız ekibi Marsilya'da forması giyen Greenwood'un kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk çılgınlık!

Portekiz temsilcisi Sporting'de forma giyen Luis Suarez'in sözleşmesi ise 30 Haziran 2030'a kadar sürüyor.

Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk çılgınlık!

Piyasa değeri 30 milyon euro civarında olan Kolombiyalı santrfor attığı gollerle adından söz ettiriyor.

Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk çılgınlık!

Luis Suarez transferinin mutlaka bitirilmesi hedefleniyor.

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