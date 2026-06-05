Fenerbahçe'de 100 milyon euro'luk çılgınlık!

Fenerbahçe'de Azz Yıldırım'ın rakibi olarak seçime girmeye hazırlanan Hakan Safi'nin tek odağı yıldız transferi...

"Fenerbahçem ne isterse iste benden" sloganını transfer çalışmalarıyla destekleyen Safi, iki önemli yıldızla anlaştı.