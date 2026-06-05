Trabzonspor'dan Berkan Kutlu hamlesi!

Yeni sezonda uygulanacak 10+4 kuralını göz önünde bulunduran Trabzonspor, yerli transferine önem veriyor. Bu kapsamda TÜMOSAN Konyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu listeye eklendi. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin geçtiğimiz kış transfer döneminde de istediği deneyimli oyuncu için yeniden girişim başladı. 28 yaşındaki Berkan Kutlu, geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'dan TÜMOSAN Konyaspor'a transfer olmuştu. Yıldız isim, sol bek ve orta sahada da forma giyebiliyor.

TEKLİFİ DOĞRULADI

Fırtına, yeşil-beyazlı kulübün opsiyonunu kullanmaması durumunda haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki orta saha ile görüşme gerçekleştirdi. Berkan konu ile ilgili olarak, "Sözlü konuştuk. Avrupa'dan da bir teklif var, karar vereceğim" dedi.

FIRTINA'YA İKİ GOL ATMIŞTI

Daha önce Genoa ve Galatasaray forması da giyen Berkan, geçen sezon TÜMOSAN Konyaspor ile 26 maça çıkarken 2 gol ve 1 asist üretmişti. Tecrübeli futbolcu bu iki golü de Trabzonspor'a atmıştı.