CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Berkan Kutlu hamlesi!

Trabzonspor'dan Berkan Kutlu hamlesi!

Yeni sezonda uygulanacak 10+4 kuralı doğrultusunda yerli isimlere yönelen Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile sözleşmesi sona yaklaşan Berkan Kutlu'ya teklifte bulundu. Devre arasında Galatasaray'dan yeşil-beyazlı kulübe transfer olan Berkan'ın Avrupa'dan aldığı teklifi değerlendirmesinin ardından son kararını vereceği aktarıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 09:43
Trabzonspor'dan Berkan Kutlu hamlesi!

Yeni sezonda uygulanacak 10+4 kuralını göz önünde bulunduran Trabzonspor, yerli transferine önem veriyor. Bu kapsamda TÜMOSAN Konyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu listeye eklendi. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin geçtiğimiz kış transfer döneminde de istediği deneyimli oyuncu için yeniden girişim başladı. 28 yaşındaki Berkan Kutlu, geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'dan TÜMOSAN Konyaspor'a transfer olmuştu. Yıldız isim, sol bek ve orta sahada da forma giyebiliyor.

TEKLİFİ DOĞRULADI

Fırtına, yeşil-beyazlı kulübün opsiyonunu kullanmaması durumunda haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki orta saha ile görüşme gerçekleştirdi. Berkan konu ile ilgili olarak, "Sözlü konuştuk. Avrupa'dan da bir teklif var, karar vereceğim" dedi.

FIRTINA'YA İKİ GOL ATMIŞTI

Daha önce Genoa ve Galatasaray forması da giyen Berkan, geçen sezon TÜMOSAN Konyaspor ile 26 maça çıkarken 2 gol ve 1 asist üretmişti. Tecrübeli futbolcu bu iki golü de Trabzonspor'a atmıştı.

Aziz Yıldırım konuşuyor | CANLI
Aziz Yıldırım'a Guirassy şoku! Transfer bitti derken...
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Emekliye 5 aylık zam! Enflasyon açıklandı TAKVİM maaşları hesapladı: Kim ne kadar alacak?
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Francesco Farioli gelişmesi!
F.Bahçe'de Amrabat gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! F.Bahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! 10:16
Aziz Yıldırım konuşuyor | CANLI Aziz Yıldırım konuşuyor | CANLI 10:09
Italiano, Beşiktaş için geliyor! Italiano, Beşiktaş için geliyor! 09:55
G.Saray'da 5 radikal karar! G.Saray'da 5 radikal karar! 09:48
Aziz Yıldırım'a Guirassy şoku! Transfer bitti derken... Aziz Yıldırım'a Guirassy şoku! Transfer bitti derken... 09:20
F.Bahçe'de Amrabat gelişmesi! F.Bahçe'de Amrabat gelişmesi! 09:13
Daha Eski
Ersin'den geleceği için flaş karar! Ersin'den geleceği için flaş karar! 09:12
Aziz Yıldırım: Ben de Mbappe'yi alacağım! Aziz Yıldırım: Ben de Mbappe'yi alacağım! 01:20
Al Ahli'den flaş Merih Demiral paylaşımı! Al Ahli'den flaş Merih Demiral paylaşımı! 01:20
Hakan Safi, Merih Demiral transferini açıkladı! Hakan Safi, Merih Demiral transferini açıkladı! 01:20
Trabzonspor Cabral'ın transferini açıkladı! Trabzonspor Cabral'ın transferini açıkladı! 01:20
F.Bahçe'ye Greenwood şoku! Yeni takımı... F.Bahçe'ye Greenwood şoku! Yeni takımı... 01:20