Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlama çalışmaları devam ederken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak takımdaki durumu büyük merak konusu haline gelen Mauro Icardi'den kritik karar geldi. Futbolcunun transferi hakkındaki gündem olan haberi, ünlü gazeteci duyurdu. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 12:36
Kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan deneyimli forvetin sözleşmesi sona erdi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Icardi ile sözleşmesini uzatmak için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.
Yeni sezon öncesi takımdan ayrılmaya hazırlanan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İTALYA'YA GİTMEK İSTİYOR
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Mauro Icardi, kariyerini İtalya'da sürdürmek istiyor.
Arjantinli yıldızın kariyerinin son büyük sözleşmesini alabileceğinin farkında olduğu belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun aynı zamanda şampiyonluklar ve kupalar için mücadele edebilecek kadar rekabetçi olduğuna inandığı ve bu nedenle Serie A'ya dönmek istediği vurgulandı.
JUVENTUS'UN İLGİSİ VAR ANCAK...
Juventus'un Icardi'ye ilgisinin olduğu ancak tecrübeli golcüyle teklif yapılmadığı ve teknik direktör Luciano Spalletti'nin oyun tarzına daha uygun seçeneklerin değerlendirildiği aktarıldı.
Milan'ın da forvet aradığı ancak yönetimsel belirsizliğin çözüme ulaşan kadar bu transferin zor olduğu kaydedildi.
Roma ve Como'nun Mauro Icardi için daha uygun seçenekler olduğu yazılırken, Fiorentina ve Lazio'nun da Arjantinli santrforu gündemine alabileceğinin altı çizildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.