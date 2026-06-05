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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlama çalışmaları devam ederken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak takımdaki durumu büyük merak konusu haline gelen Mauro Icardi'den kritik karar geldi. Futbolcunun transferi hakkındaki gündem olan haberi, ünlü gazeteci duyurdu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 12:36
Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

Sezonu zirvede tamamlayarak üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılarda yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

Cimbom'da durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa Mauro Icardi geliyor.

Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

Kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan deneyimli forvetin sözleşmesi sona erdi.

Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılı yönetim, Icardi ile sözleşmesini uzatmak için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

Yeni sezon öncesi takımdan ayrılmaya hazırlanan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

İTALYA'YA GİTMEK İSTİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Mauro Icardi, kariyerini İtalya'da sürdürmek istiyor.

Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

Arjantinli yıldızın kariyerinin son büyük sözleşmesini alabileceğinin farkında olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

Tecrübeli futbolcunun aynı zamanda şampiyonluklar ve kupalar için mücadele edebilecek kadar rekabetçi olduğuna inandığı ve bu nedenle Serie A'ya dönmek istediği vurgulandı.

Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

JUVENTUS'UN İLGİSİ VAR ANCAK...

Juventus'un Icardi'ye ilgisinin olduğu ancak tecrübeli golcüyle teklif yapılmadığı ve teknik direktör Luciano Spalletti'nin oyun tarzına daha uygun seçeneklerin değerlendirildiği aktarıldı.

Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

Milan'ın da forvet aradığı ancak yönetimsel belirsizliğin çözüme ulaşan kadar bu transferin zor olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da Icardi kararını verdi! Yeni adresi...

Roma ve Como'nun Mauro Icardi için daha uygun seçenekler olduğu yazılırken, Fiorentina ve Lazio'nun da Arjantinli santrforu gündemine alabileceğinin altı çizildi.

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