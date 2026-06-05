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Haberler Fenerbahçe Hakan Safi'den gündeme oturan transfer sözleri! "Bu akşam..."

Hakan Safi'den gündeme oturan transfer sözleri! "Bu akşam..."

Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala adaylardan flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Hakan Safi'nin söylemiş olduğu transfer sözleri, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 16:35
Hakan Safi'den bir transfer bombası daha!

Fenerbahçe'de başkanlık için Aziz Yıldırım ile yarışacak olan başkan adayı Hakan Safi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hakan Safi'den bir transfer bombası daha!

beIN SPORTS'a konuşan Safi, Merih Demiral ve Luis Suarez'in ardından bir transferi daha açıklayacağını söyledi.

Hakan Safi'den bir transfer bombası daha!

Hakan Safi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hakan Safi'den bir transfer bombası daha!

"BU AKŞAM DA SÜRPRİMİZ OLACAK"

"Bazı isimleri açıkladı. Kimi açıkladık? Merih Demiral ve Luis Suarez. Şimdi ne diyorlar? Futbolcular kontratlı bunları nasıl açıklıyorsunuz diyorlar. Beni hayallerimden vazgeçiremezler ama kongre üyelerinin kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar. Hayatım boyunca cesaretli oldum, bu işi yapmaya da gönüllüyüm. Ben, Sporting'in golcüsü ile anlaştım. Kulübüyle de konuştum, tabii ki kulübün haberi var. Merih Demiral ile anlaştık. Mazbatayı aldıktan sonra bunların hepsini resmi imzaya götüreceğiz. Bu akşam da bir sürprizimiz olacak. Ben iddialı biriyim. Fenerbahçe'nin eksiklerini biliyorum. Beni hayallerimden kimse vazgeçiremez. Fenerbahçe için yola çıktık. Para, pul ne varsa geçmişte verdim. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Ben iddialı biriyim. Fenerbahçe'yi tekrar bir numara yapacağız."

Hakan Safi'den bir transfer bombası daha!

"FENERBAHÇE'NİN ŞANLI TARİHİNİ GERİ GETİRECEĞİM"

"Ben gol kralını açıklayınca, Mbappe'yi getirmeye çalışıyormuş, onu da söyleyemiyor, bir yandan Ferdi Kadıoğlu'nu alacak paramız yok diyor. Böyle çelişkiler, gel gitler içerisinde Fenerbahçe'nin yıllarını çalmaya çalışıyorlar. Bunlara izin vermemek gerekiyor. Limit, parayı nasıl ödeyeceksin diyorlar. Kulaklarımı tıkadım, konsantreyim. Fenerbahçe'nin şanlı tarihini geri getireceğim."

Hakan Safi'den bir transfer bombası daha!

"EDERSON İLE DÜNYA KUPASI SONRASI KONUŞACAĞIZ"

"Futbol yapılanmasına bakınca, mevcut durumu anlamaya çalıştık. Fenerbahçe'nin 37 oyuncusu var. Bu sene gelen 10+4 kuralı var. Fenerbahçe'nin eksik bölgeleri var dedim. Bize 2 forvet lazım dedik. 2 tane forveti çalışmaya çalışıyoruz. Bir tane sol stoper, bir tane olursa kaleci alacağız dedik. Kalecimiz de dünyanın en iyi 5 kalecisinden biri. Ne yazık ki biraz moral sıkıntıları var. Dünya Kupası'ndan sonra konuşulur. Çok teklifler olduğunu biliyoruz. Ancelotti'nin birinci kaleci yapacağını duydum Dünya Kupası'nda. Burası Fenerbahçe, 4 tane yere doğru transfer yaptıktan sonra omurga doğru yerlere gelecek ve bütün yapılanma ona göre çıkacak. Camiamızı heyecanlandıran, mutlu edecek adamlar getiriyoruz."

Hakan Safi'den bir transfer bombası daha!

"EN YARARLI İSİMLERİ GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz ve onlarla devam ediyoruz. A-B-C-D planlarımız var. Birçok oyuncuyla görüştüm, ekibim de görüşüyor. Futbol yapılanması içerisinde en yararlı isimleri getirmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'ye skorer, ortalaması düzgün olan oyuncular getirmeye çalışıyoruz. Bir tanesini getirdik, bir tanesini de getirmeye çalışıyoruz. Kum saati çalışıyor, biraz daha bekleyelim. Ondan sonra bekleyeceğiz. Taraftarımız, iddialı ve cesaretli olduğumu bilsinler. Takım kurgusuna uygun isimler getirmeye çalışıyoruz. İyi gidiyoruz. Taraftarımız stadyuma; inançla, umutla, koşa koşa gelecekler. Ben taraftarı, umutla stadyuma getireceğim."

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