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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında kritik toplantı!

Galatasaray'da Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında kritik toplantı!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk arasında kritik bir toplantı gerçekleşti. Yapılan toplantıda; transfer gündemi, Buruk'un takımdaki geleceği vb. konularda radikal kararlar alındı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 09:49
Galatasaray'da Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında kritik toplantı!

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray'da Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında kritik toplantı!

Cimbom gelecek sezon da aynı başarıyı tekrarlamak isterken diğer yandan gözünü Devler Ligi'ne dikti.

Galatasaray'da Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında kritik toplantı!

Sarı-kırmızılılar, mücadele edeceği Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir zafere imza atarak taraftarlarını daha da mutlu etmek istiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında kritik toplantı!

Galatasaray'da yeni sezonun planlama çalışmaları kapsamında Teknik Direktör Okan Buruk ile Başkan Dursun Özbek bir araya geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında kritik toplantı!

Yapılan kritik toplantı sonucu sarı-kırmızılılarda 5 radikal karar alındı. İşte Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre o kararlar...

Galatasaray'da Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında kritik toplantı!

1- Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray'da Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında kritik toplantı!

2- Futbol Komitesi ve yönetimi değişmeden yola devam edilecek.

Galatasaray'da Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında kritik toplantı!

3- Transferde acele yok! Dünya Kupası takip edilecek.

Galatasaray'da Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında kritik toplantı!

4- Bir orta saha takviyesi mutlaka yapılacak.

Galatasaray'da Okan Buruk ile Dursun Özbek arasında kritik toplantı!

5- Okan Buruk'un ekibi güçlendirilecek. En az iki üç takviye ile teknik kadro tazelenecek.

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