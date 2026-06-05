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Haberler Beşiktaş Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!

Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan isim netleşiyor. Başkan Serdal Adalı ve Vincenzo Italiano, İstanbul'da bir araya gelerek imza öncesi son detayları görüşecek. İşte detaylar... | Son dakika BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 09:56 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 10:38
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merakla takip edilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Bologna'ya veda eden Vincenzo Italiano ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 2 yıllık sözleşme üzerine anlaşmaya çok yaklaştı. Bugün (5 Mayıs Cuma günü) saat 15.00'da İstanbul'a gelecek olan Italiano, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile son bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından imzaların atılması ve Italiano'nun resmen açıklanması bekleniyor.

Çizme basınında servis edilen haberlere göre Vincenzo Italiano'ya 6 milyon euro net maaş teklif edildi. 48 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde ilk defa İtalya dışında bir ülkede görev alacak.

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