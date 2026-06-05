Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merakla takip edilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Bologna'ya veda eden Vincenzo Italiano ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 2 yıllık sözleşme üzerine anlaşmaya çok yaklaştı. Bugün (5 Mayıs Cuma günü) saat 15.00'da İstanbul'a gelecek olan Italiano, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile son bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından imzaların atılması ve Italiano'nun resmen açıklanması bekleniyor.

Çizme basınında servis edilen haberlere göre Vincenzo Italiano'ya 6 milyon euro net maaş teklif edildi. 48 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde ilk defa İtalya dışında bir ülkede görev alacak.