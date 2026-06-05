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Haberler TFF 1.Lig Sivasspor, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

Sivasspor, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 15:46
Sivasspor, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile teknik direktör İsmet Taşdemir, arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşme feshedilmiştir. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, MKE Ankaragücü, Başkent Şafakspor FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK takımlarını çalıştıran Taşdemir, 10 Şubat'ta da Sivasspor ile 1,5 yılık sözleşme imzalamıştı.

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