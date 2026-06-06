Cifte kanat operasyonu

Bursaspor, Fransa'dan iki kanat oyuncusunu transfer listesine aldı. Yeşil-beyazlı yönetim, Fransa 2. Lig ekibi Bastia'dan Amine Boutrah ve Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında oynayan Matthias Phaeton ile temasa geçti. Özellikle sol kanat oyuncusu Boutrah için Bastia'ya teklif yapıldı. 2000 doğumlu Fas asıllı Fransız futbolcu, sağ ayaklı olmasına rağmen sol kanatta da oynarken, aynı zamanda santrfor ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Geride kalan sezonda 28 maçta 2 gol ve 3 asist üreten Boutrah'ın 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

PHAETON İÇİN ROTA BULGARİSTAN

Diğer hedef Matthias Phaeton için ise Bulgar kulübü CSKA Sofya'nın kapısı çalınacak. 26 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon İsviçre'nin Zürih takımında kiralık forma giydi ve 27 maçta 8 gol ile 1 asistlik performans gösterdi. Forvet mevkisinde de oynayabilen Phaeton'un CSKA Sofya ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Çifte pasaport sahibi oyuncu, Guadeloupe Milli Takımı'nda ise 34 maçta 12 gol attı.