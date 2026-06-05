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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Vincenzo Italiano'yu resmen duyurdu!

Beşiktaş Vincenzo Italiano'yu resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan son olarak Vincenzo Italiano için resmi açıklama geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 15:19 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 15:52
Beşiktaş Vincenzo Italiano'yu resmen duyurdu!

Beşiktaş, teknik direktörlük için 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin KAP'a gönderdiği ve Borsa İstanbul'da da yer alan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Haziran 2024 ile Mayıs 2026 arasında İtalyan ekibi Bologna'yı çalıştıran Italiano, daha önce İtalyan kulüpleri Spezia ve Fiorentina'da da teknik direktörlük yaptı.

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