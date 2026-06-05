Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında seriye tutundu!

Ev sahibi Anadolu Efes maça Shane Larkin, Nick Weiler-Babb, Brice Dessert, Dozier, Ercan Osmani ilk 5'i ile çıkarken Fenerbahçe Beko ise Nicolo Melli, Talen Horton-Tucker, Tarık Biberoviç, Devon Hall, Khem Birch ilk 5'i ile parkeye çıktı.

Maça Tarık Biberoviç'in üç sayılık çizgisinin gerisinden art arda bulduğu 3 isabetiyle gelen 9-0'lık seriyle başlayarak rakibine erken bir mola aldıran Fenerbahçe Beko bu üstünlüğünü ilerleyen dakikalarda koruyamadı. Ev sahibi ekip, Shane Larkin'in ilk periyodun bitimine 05.21 kala bulduğu 3 sayılık basketle öne geçti: 13-12. Karşılıklı sayılarla skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği ilk periyottan Anadolu Efes 29-26 önde ayrıldı.

2'nci çeyreğe de Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle başlayan sarı-lacivertiler skora dengeyi getirdi: 29-29. Bu dakikadan sonra karşılıklı sayılarla büyük bir çekişmeye sahne olan 2'nci periyodun son 2 dakikasına 43-43 eşitlikle girildi. Fenerbahçe Beko soyunma odasına 1 sayılık farkla 50-49 önde gitti.

Yine Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle başlayan 2'nci yarıda da çekişme sürdü. Fenerbahçe Beko'nun skor üstünlüğünü uzun süre önde götürdüğü periyodun bitimine 05.26 kala PJ Dozier, Anadolu Efes'i öne geçirdi: 59-58. Bu çeyrekte özellikle Shane Larkin'in etkili oyunuyla rakibine üstünlük kurmayı başaran lacivert-beyazlılar çeyrek bitimine 02.08 kala PJ Dozier'in 3 sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 71-60. Ev sahibi ekip son çeyreğe 9 sayılık avantajla girdi: 76-67.

Larkin ve Baldwin'in karşılıklı 3 sayılık atışlarıyla başlayan son periyottaki çekişme son anlara kadar sürdü. Son periyottan 102-93 galip ayrılan Anadolu Efes seriyi 4'üncü maça taşıdı.

Maçın en skorer ismi 31 sayıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin olurken Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberoviç 29 sayıyla oynadı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis

ANADOLU EFES: Larkin 31, Weiler-Babb 2, Dessert 1, Dozier 15, Ercan Osmani 8, Beaubois 4, Şehmus Hazer 8, Loyd 23, Smits 1, David Mutaf 2, Erkan Yılmaz 7, Jones

FENERBAHÇE BEKO: Melli 2, Tarık Biberoviç 29, Hall 7, Birch 1, Metecan Birsen, Baldwin 24, Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu 4, Boston Jr. , Onuralp Bitim, Jantunen 10, Zagars 2

1'İNCİ PERİYOT: 29-26

DEVRE: 49-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-67Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçı Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis hakem üçlüsü yönetti.