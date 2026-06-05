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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Benjamin Pavard Beşiktaş'a önerildi!

TRANSFER HABERİ - Benjamin Pavard Beşiktaş'a önerildi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi. İtalyan basınına göre Inter, deneyimli stoper Benjamin Pavard'ın transferi için siyah-beyazlı kulüple temas kurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 21:16
TRANSFER HABERİ - Benjamin Pavard Beşiktaş'a önerildi!

Teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile anlaşan ve İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı siyah-beyazlı kulübe önerdi.

Kristjan Asllani transferinin ardından iki kulüp arasındaki temasların devam ettiği belirtilirken, Inter'in kadrosunda planladığı değişim kapsamında bazı yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırmayı hedeflediği ifade edildi. Bu doğrultuda Pavard'ın da satış listesinde yer aldığı öne sürüldü.

30 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdi. Fransız ekibinde Ligue 1'de 27 maça çıkan Pavard, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Fransa Milli Takımı formasını 55 kez giyen deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.

Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pavard'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın transfer şartlarını değerlendirdiği belirtilirken, şu ana kadar resmi bir girişimde bulunulmadığı aktarıldı.

Öte yandan Fransız savunmacıyla Borussia Dortmund ve Marsilya'nın da ilgilendiği iddia ediliyor.

Pavard geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirdi ve 38 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

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